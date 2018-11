varesenews

: RT @stefanocatone: Stasera proseguiamo col «book friday». Dal vivo, però, e insieme a @civati. Appuntamento al Circolo Quarto Stato di Car… - CinziaSally : RT @stefanocatone: Stasera proseguiamo col «book friday». Dal vivo, però, e insieme a @civati. Appuntamento al Circolo Quarto Stato di Car… - varesenews : Civati a Cardano: “C’è un’Italia che non viene raccontata” - A_LisaCorrado : RT @alessandrozzz: @Soniello @welikeduel @makkox @civati @stefanocatone @quarto_stato @La7tv Ieri, grande serata al @quarto_stato di Cardan… -

(Di sabato 24 novembre 2018) ... dove non c'è sicurezza e c'è un alto tasso di criminalità: immagini non veritiere, lo fanno per togliere l'attenzione da questioni salienti come l'economia. Tutta questa ideologia prescinde infatti ...