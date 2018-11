City e Liverpool vincono in trasferta

Prima vittoria per Ranieri al Fulham - City e Liverpool scappano : I risultati del pomeriggio di Premier Pronti-via, Claudio Ranieri risponde presente. Alla Prima uscita come manager del Fulham, l’ex tecnico di Roma, Inter e Juventus batte il Southampton per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Saints in vantaggio e poi rimontati e sorpassati, 2-2 nella ripresa e poi la rete decisiva di Mitrovic al minuto 63. Con questo risultato, i Cottagers affiancano proprio il Southampton al penultimo ...

Chelsea - Sarri vola basso : “City e Liverpool favorite per il titolo - noi dietro” : Nella conferenza stampa della vigilia di Tottenham–Chelsea (domani a Wembley, ore 18:30), Maurizio Sarri ha detto la sua in merito alla corsa al titolo. A giudizio del tecnico italiano, ci sono due favorite: “Manchester City e Liverpool, secondo me, sono da primi due posti nella Premier League, poi ci siamo noi e almeno altre quattro squadre pronti a giocarci i posti che garantiscono la partecipazione alla Champions League ...

Premier League : City e Liverpool vincono e sono in testa : Travolto 5-0 il Burnley, Salah stende l'Huddersfield: Citizens e Reds al primo posto a +2 su Chelsea e Tottenham

Premier League - 8a giornata : City - Liverpool e Chelsea al comando : Reds e Citizens non vanno oltre lo 0-0, Mahrez fallisce un rigore nel finale per gli uomini di Guardiola, mentre il Chelsea supera 3-0 il Southampton. Tutte e tre sono al primo posto con 20 punti.

Southampton-Chelsea 0-3 - Sarri : 'Lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e Manchester City' : Maurizio Sarri vince 3-0 ma non è ancora contento. Per lo meno non al 100%. Maniacale e perfezionista, proprio come ai tempi del Napoli: "Grande partita, ma possiamo ancora fare meglio..." . E in cosa?...

Liverpool-Manchester City 0-0 : pagelle e tabellino - Premier League 2018/2019 : Liverpool-Manchester City, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino, sintesi.