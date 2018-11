CITTA' DELLA PIEVE INAUGURA CENTRO ANTIVIOLENZA

In CITTAdella arriva il rapper Mondo Marcio : Sabato 1° novembre, nell'ambito del progetto Bòcciati, la Cittadella dei giovani di Aosta ospiterà il rapper Mondo Marcio. Prima di lui, sul palco, a partire dalle 21, la band torinese The Black City - con il loro mix di blues, soul e funk - ed il rap suonato dei valdostani Sago e i suoi Princìpi. L'intera ...

Cosa sappiamo (finora) della tessera per il reddito di CITTAdinanza : Luigi Di Maio. (Nicola Campo/Lapresse) “Abbiamo già dato mandato di stampare le prime 5 o 6 milioni di tessere elettroniche, che saranno carte di credito come tutte le altre”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso della trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli e ha dato ufficialmente il via alla fase uno del reddito di cittadinanza, quella relativa alla produzione dell’armamentario tecnico necessario per non ...

Narni - un plastico della città sarà donato alla scuola elementare di Narni centro : Narni Il giorno 1 dicembre 2018, alle ore 10.20, alla scuola elementare di Narni centro, avverrà in forma ufficiale la cerimonia di consegna del grande plastico della città di Narni, che l'Opera Pia ...

Liberi CITTAdini di Ragusa ribadisce la necessità della stroke unit di neurologia : Liberi Cittadini di Ragusa ribadisce la necessità della stroke unit di neurologia ovvero l'attribuzione della qualifica DEA al reparto di neurologia

Lonely Planet Bologna - la guida svela i segreti della città / VIDEO : Per chiudere, spazio anche per il meglio della vita notturna , delle attività per l'infanzia, dello shopping e del mondo Lgbtqi. Una scorpacciata mai vista, condensata in meno di 180 pagine che ...

Città della Scienza - nessun colpevole per il rogo : vigilante assolto : La Corte d'Appello di Napoli ha assolto Paolo Cammarota, il custode di Città della Scienza, per l'incendio che distrusse un ampio settore della struttura il 3 marzo 2013. È stato così ribaltato il ...

NBA – Nuovo ‘premio’ per Dirk Nowitzki : il tedesco riceverà le chiavi della città di Dallas : Durante la partita fra Mavericks e Nets, Dirk Nowitzki riceverà un premio speciale: al tedesco verranno consegnate le chiavi della città di Dallas Dirk Nowitzki a Dallas è una vera e propria istituzione. Il gigante tedesco, arrivato alla sua 20ª stagione in NBA, tutte giocate con la maglia dei Mavericks, con i quali si è laureto campione nel 2011, riceverà un riconoscimento davvero speciale. Durante l’intervallo della partita contro i ...