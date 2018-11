huffingtonpost

: Mantova, bambino ucciso dal padre nell’incendio. La madre: “Chiedevo aiuto, mi dicevano di avere pazienza” - fattoquotidiano : Mantova, bambino ucciso dal padre nell’incendio. La madre: “Chiedevo aiuto, mi dicevano di avere pazienza” - Corriere : Silvia e il figlio morto nel rogo: «Chiedevo aiuto, mi dicevano di aver pazienza» - Blogdelledonne : 'Chiedevo aiuto, mi dicevano di avere pazienza': parla la madre che ha perso il figlio nel rogo appiccato dal marito -

(Di sabato 24 novembre 2018) Non si dà pace Silvia Fojticova, la donna che hail figlio Marco, di 11 anni, nel rogo appiccato dal marito, che voleva ucciderla. Slovacca, 39 anni, Fojticova ha ammesso di aver chiesto più volteper le violenze perpetrate dall'uomo, ma di non essere stata ascoltata. E di aver fatto una telefonata anche quel giorno, sentendosi rispondere di "portare". Al Corriere della Sera hato dall'ospedale di Casalmaggiore, nel Mantovano, nel quale è ricoverata.Il figlio è rimasto asfissiato nel rogo appiccato dal marito Gianfranco Zani, artigiano 53enne, precedenti per rapina e lesioni, arrestato dalla Polizia stradale poco dopo essere scappato. Silvia comincia da quel che è successo in via Tasso 2, a Sabbioneta, davanti alla villetta in cui, lasciando una dimora protetta, era rientrata da pochi giorni dopo che il gip di Mantova aveva ...