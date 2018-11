Che paura per Whiting | incidente pazzesco sulla griglia | reazione atterrita del direttore

NBA – Le accuse di Enes Kanter : “Nike non mi dà un contratto perchè ha paura del regime Erdogan” : Il centro dei New York Knicks, Enes Kanter, riapre la polemica legata al suo mancato contratto di sponsorizzazione con Nike: il turco dà la colpa alla paura del brand per le ripercussioni di Erdogan Essere il centro titolare dei New York Knicks, giocare al Madison Square Garden, il più importante palazzetto del basket americano, in una delle piazze economicamente (e non solo) più prestigiose degli USA… e non avere un contratto di ...

Accadde oggi : nel 2004 il terremoto di Salò di magnitudo 5.2 Che causò paura e danni nel Nord Italia : E’ quasi caduto nel dimenticatoio, ma chi lo ha vissuto non può scordarlo. Era il 24 novembre del 2004 quando un forte terremoto creava apprensione, spavento e danni ingenti in Lombardia. Il terremoto di Salò si verificò precisamentealle 23.59 con epicentro a 3 km da Toscolano Maderno (Brescia), sul settore occidentale del Lago di Garda. Il centro abitato più grande più vicino all’epicentro era, appunto, Salò. Il sisma ebbe ebbe magnitudo ...

U&D - Sperti contro Affi Fella : 'Mi fa paura vedere Che sia così abile a prendere in giro' : L'opinionista di Uomini e donne Gianni Sperti, torna a parlare dello scandalo di Sara Affi Fella e lo fa sulle pagine del settimanale 'Novella 2000'. L'ex ballerino di Amici si è dichiarato molto preoccupato dal fatto che una ragazza di ventuno anni possa aver preso in giro milioni di telespettatori così facilmente e non sono mancat,e durante l'intervista al settimanale, neppure delle raccomandazioni e degli avvertimenti ai possibili futuri ...

Parlare in pubblico fa paura - anChe nell’era dei social. Due studiosi spiegano come vincerla : “Tu non sei razzista, sei stronzo”. Il video in cui Maria Rosaria Coppola, una costumista Rai di 62 anni, ha messo ko un giovane “sovranista” che insultava un immigrato è diventato virale, ma giustamente quelli di Fanpage si sono chiesti come mai almeno dieci persone presenti alla scena non siano riuscite a prendere la parola. “Sono ignavi? Sono vigliacchi? – scrivono – chiunque di noi si è chiesto: se ...

Se vostra moglie vi fa paura - pensate al tipo Che si sposa Amanda Knox : www.forum.spinoza.it L'articolo Se vostra moglie vi fa paura, pensate al tipo che si sposa Amanda Knox proviene da Il Fatto Quotidiano.

ManChester United - la fobia di Pogba : il francese ha paura dell’acqua : “Immerso” tra voci di mercato che lo vogliono lontano dal Manchester United per approdare alla Juventus o al Barcellona, in questi giorni è emersa una grande paura di Pogba. Il centrocampista della Nazionale francese, secondo quanto dichiarato dal Daily Star, ha un’enorme paura dell’acqua. Il talento, ora in forza allo United, non ha mai imparato […] L'articolo Manchester United, la fobia di Pogba: il francese ha ...

Pogba lotta contro la sua fobia - ha paura dell’acqua : il “Polpo” Che non sa nuotare è un paradosso non da poco : Paul Pogba sta lottando contro una fobia che non inficia il suo rendimento in campo, si tratta della paura dell’acqua Paul Pogba, grande e grosso com’è, ha paura dell’acqua e non sa nuotare. Il “Polpo” non sembra essere il soprannome più azzeccato per il calciatore del Manchester United, il quale però sta cercando di rimettersi al passo grazie allo staff del Manchester United. Secondo quanto rivelato da un ...

Federico Ruffo si commuove dopo l'atto intimidatorio : «Nulla è più come prima - ho paura anChe di rispondere al telefono» : Federico Ruffo si commuove in diretta ad Agorà dopo la solidarietà dimostrata in studio. Il giornalista, vittima di un atto intimidatorio a casa sua qualche giorno fa, aveva denunciato presunti ...

Terremoto di 4.2 nel Riminese - paura da Ravenna ad Ancona. Ingv : 'Attese repliChe' : Timore ma niente danni a persone o cose per una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 che ha colpito il Riminese . Il sisma - registrato alle 13.48 - ha avuto come epicentro la zona di Santarcangelo di ...

Terremoto di 4.2 a Rimini - paura da Ravenna ad Ancona. Ingv : «Ci saranno repliChe» : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43...

Forte scossa di magnitudo 4 - 2 al Centro-Nord : paura fra Romagna - MarChe e San Marino : Una Forte scossa di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata poco fa, precisamente alle 13,48, dalla Sala Sismica di Roma-INGV, lungo la costa riminese, in Romagna. Il sisma, secondo le prime stime ufficiali, avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna, ma sarebbe stato avvertito in molti altri centri vicini, fra cui San Muoro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria-Igea Marina, Gatteo e nella ...

Terremoto oggi al Nord Italia - paura in Emilia-Romagna e MarChe : al momento non si segnalano danni : A seguito dell’evento sismico registrato alle 13.48 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Rimini, in Emilia-Romagna, con magnitudo 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro individuato tra i comuni di Santarcangelo di ...

Terremoto di 4.2 a Rimini : gente in strada in Emilia - paura anChe a Padova e Ancona : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 13.48 in Emilia Romagna. La magnitudo comunicata dall'Ingv è di 4.2, la profondità rilevata è 43 chilometri. L' epicentro del sisma è stato ...

Scossa di terremoto di 4.2 vicino Rimini : paura su tutta la costa - avvertita anChe nelle MarChe : Una Scossa di terremoto di magnitudo che oscilla tra 4.1 e il 4.6 è stata registrata a Santarcangelo di Romagna nella zona di Rimini ed è stata avvertita fino al Nord delle Marche. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, ma tanta è stata la paura dei residenti.Continua a leggere