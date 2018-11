“Che cos’è?” | scoperta nuova stella variabile dal comportamento bizzarro

meteoweb.eu

(Di sabato 24 novembre 2018) Un team internazionale di astronomi ha scoperto una: ricorda molto ladi Tabby, quella che negli ultimi anni ha stimolato un acceso dibattito nella comunità scientifica, e per la quale si era ipotizzata la presenza di una enorme struttura aliena ad oscurarne la luce. La– riporta Global Science – ha un nome meno esotico: si chiama Vvv-Wit-07, ed è stata rivelata nel corso della campagna di osservazioni condotta con il telescopio Vista dell’Eso, in Cile. I risultati dello studio che hanno condotto alla suasono stati pubblicati di recente sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Negli ultimi anni le campagne di osservazione del cielo hanno permesso di allargare le nostre conoscenze in materia di stelle variabili, portando alla nascita di nuove classi, e facendo emergere ...