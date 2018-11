Champions e Nazionale | Parolo cerca i gol per la gloria

Juventus - Barzagli : "Ronaldo è sereno - spero ci porti la Champions . Nazionale? Mancini ha le idee chiare" : "Cristiano? Lo vedo sereno , anche se non sta attraversando un grande momento per tutto quello che sta succedendo fuori dal campo". Lo dice Andrea Barzagli , a margine di una presentazione dei vini di ...

Champions League - due fenomeni incantano l’Europa : Pellegrini e Bernardeschi presente e futuro della Nazionale : Si è giocato un turno molto importante valido per la Champions League , si è giocata la seconda giornata della fase a gironi. Netto successo della Juventus contro lo Young Boys, il grande protagonista della squadra di Allegri non è stato Dybala (autore di una tripletta) ma Federico Bernardeschi . L’ex Fiorentina ha disputato una partita impressionante, qualità fuori dal comune, corsa, dribbling, inserimenti, in due occasioni è mancato ...

Champions League - Insigne in conferenza : “Vado oltre le critiche - sono vicino ad essere una stella internazionale” : Insieme a Carlo Ancelotti, nella conferenza di presentazione del match di Champions League contro il Liverpool, ha parlato Lorenzo Insigne, reduce da un buon momento in campionato e atteso dalla conferma in una gara difficile come quella di domani: “Domani sarà una sfida affascinante, cercheremo di metterli in difficoltà. In casa vogliamo fare una grande partita”. Sul nuovo ruolo: “Mi trovo benissimo nella nuova ...