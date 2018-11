Cena tra Conte e Juncker  a Bruxelles | «Non litighiamo |  we are friends» Il video

"Attesa per la Cena tra Juncker e Conte a Bruxelles". Le preoccupazioni di Bobo : "Dall'incontro di questa sera tra il premier Conte e Junker ci aspettiamo tanto", ha detto il vice Luigi Di Maio, a Palermo. Fermo restando che per di Maio reddito di cittadinanza e riforma della ...

Summer è una finestra poetica sulla sCena rock dell’Unione Sovietica : Tra sogno e realtà il film di Kirill Serebrennikov racconta l’Urss attraverso le vicende di due gruppi, gli Zoopark e i Kino: il desiderio di libertà, di abbattere i muri, di energia positiva in un paese ancora grigio e triste. Leggi

Real Madrid - è guerra a distanza tra Mourinho e Casillas : ecco il retrosCena velenoso svelato dal portoghese : Sono passati diversi anni. Uno adesso è al Porto e l’altro al Manchester United, ma Iker Casillas, ex capitano dei blancos, e Josè Mourinho, ex allenatore del Real Madrid, continuano a stuzzicarsi. In una recente intervista a Universo Valdano, il portiere spagnolo ha detto: “Se potessi tornare indietro, prenderei il toro per le corna e affronterei Mourinho“. Immediata la replica dello Special One, non esattamente il tipo ...

Suburra 3 ci sarà? Una strana Cena di “famiglia” potrebbe rivelare la verità : Suburra 3 ci sarà oppure no? Questo assordante silenzio da parte della produzione e da Netflix sta mettendo in crisi il pubblico della serie con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. La seconda stagione tarda ad arrivare sulla famosa piattaforma streaming mentre la prima era prevista in autunno su Rai2 ma sembra che slitterà all'inverno o ancora più in là, ma cosa sta succedendo? Nei giorni scorsi si è parlato di un esposto da parte di ...

F1 - Cena d’addio in casa Ferrari per salutare Raikkonen : il siparietto tra Kimi e Vettel è tutto da ridere : Nel corso della cena organizzata per salutare Raikkonen, i due piloti si sono resi protagonisti di una siparietto divertente Kimi Raikkonen mancherà e non poco sia alla Ferrari che a Sebastian Vettel, che non ha mai nascosto la sua predilezione per Kimi come compagno di squadra. Il team di Maranello ha deciso di sostituirlo però con Charles Leclerc, ringiovanendo la line-up e promuovendo un pilota riuscito a sorprendere già al suo primo ...

Inter - Modric si libera! Marotta entra in sCena - già comunicato... : ' Modric si libera per l'Inter '. Così il Corriere dello Sport in prima pagina a proposito del croato: 'Dalla Spagna ci annunciano che Luka a giugno si libererà dal Real Madrid, Florentino vuole investire su Mbappé: l'Inter entra in scena stavolta con ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retrosCena di Augusto Minzolini : 'I 40 grillini pronti a tradire' : Forse Matteo Salvini non ha il controllo completo dei suoi, come suggerisce Augusto Minzolini , ma di sicuro potrebbe averlo su un manipolo, nutrito, di grillini che non vorrebbero mai e poi mai ...

Al Teatro Petrarca di Arezzo in sCena Il Maestro e Margherita : Accanto alla stagione di prosa debutta "TEATRI DI CONFINE, nuove scene nuovi pubblici" una rassegna di tre spettacoli all'insegna della contaminazione e della sperimentazione. Danza protagonista dell'...

Sixers - scoppia il caso Fultz! Autoesclusione - nuovo infortunio e richiesta di trade : il retrosCena è clamoroso : Markelle Fultz avrebbe chiesto di essere ceduto: il giovane talento dei Sixers, dopo l’Autoesclusione per ‘farsi controllare da uno specialista’, vorrebbe una trade per andare via da Philadelphia Rumor incredibili ruotano intorno ai Philadelphia 76ers nelle ultime ore. Markelle Fultz avrebbe chiesto di essere ceduto. Il giovane talento dei Sixers è finito al centro di una situazione davvero particolare: dopo aver saltato ...

[Il retrosCena] L'autogol del governo e la caccia ai colpevoli tra Lega e Cinque Stelle. Tra sospetti e minacce : I 5 Stelle puntano il dito contro gli alleati che continuano a suggerire di "modificare la manovra" perché i settori dell'industria e del commercio sono in rivolta per i dati negativi dell'economia e ...

Femmina - il nuovo musical “spudorato” di Pier Francesco Pingitore : in sCena dialoghi immaginari tra le done più amate e odiate della Storia : Che cosa succederebbe se per incanto le donne più amate, più ammirate, più odiate della Storia si trovassero tutte insieme su un palcoscenico? Dive, regine, attrici, cantanti, cortigiane d’ogni epoca, ciascuna con la propria Storia e la propria bellezza, pronte a sfidarsi in un reality musicale. Impossibile? Non per il regista Pier Francesco Pingitore, che ha trasformato quest’idea in uno spettacolo teatrale che debutta mercoledì 21 ...

Salvini insieme alla Isoardi : è ritorno di fiamma? La Cena di gala galeotta tra Matteo ed Elisa : Matteo Salvini a cena con Elisa Isoardi al gala di Alis, intesa e sorrisi tra i due: è già ritorno di fiamma? Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono tornati insieme? Ieri alla cena di gala di Alis (Associazione di logistica) la presentatrice ed il vicepremier si sono ritrovati allo stesso tavolo a chiacchierare e scherzare amorevolmente. Dopo il botta e risposta social, che sanciva la fine della loro relazione (VEDI QUI), nessuno si ...

Artigianato : 'Artigiano in Fiera' - in sCena culture e tradizioni del mondo : Milano, 19 nov. (Labitalia) - È già partito il conto alla rovescia per la ventitreesima edizione [...]