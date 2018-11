Casting e selezioni di autori | docenti | attori per la Scuola di Cinema ' Luchino Visconti'

Selezioni e Casting - si ricercano Hostess di bella presenza per evento : Selezioni e casting nel mondo dello spettacolo e degli eventi. Il settore è in continuo fermento e le agenzie cercano continuamente volti nuovi e persone da inserire nell’ambiente dello spettacolo. E’ il turno della Comunicatio srl che, presso il Temporary Store Amazon di Via Dante a Milano, ricerca due Hostess di bellissima presenza per la promozione di Kena Mobile. Andiamo a scoprire nel dettaglio come fare per candidarsi, quanto ...

Casting per la serie tv Blood & Treasure a fine ottobre - come partecipare alle selezioni per figuranti : Proseguono in Italia i Casting per la nuova serie tv Blood & Treasure, produzione internazionale che nelle prossime settimane si sposta a Torino. Creata e sceneggiata da Matt Federman e Stephen Scaia, diretta da Stephen Boyum, Tawnia McKiernann e Michael Dinner la serie tv di CBS è incentrata sulla storia di un esperto di antichità che incontra un ladro di opere d'arte col quale instaura un insolito sodalizio: i due si alleano per ...

RAI - Casting e provini : aperte le selezioni per chi vuole lavorare nello spettacolo : La RAI Radiotelevisione Italiana offre interessanti opportunità lavorative. Chi volesse entrare nel mondo televisivo e dello spettacolo in vari ruoli, come quello di attore, conduttore, pubblico, figurante o concorrente, potrà soddisfare la propria ambizione attraverso alcuni Casting e provini attualmente aperti. Per candidarsi è necessario visitare la pagina dedicata ai provini e Casting dell’azienda ed effettuare l’iscrizione all’offerta ...

Casting comparse per Gomorra 4 in provincia di Salerno a ottobre - come partecipare alle selezioni : Nuovi Casting per selezionare comparse per Gomorra 4, stavolta a Salerno. In attesa del debutto della quarta stagione di Gomorra La Serie su Sky, atteso non prima della prossima primavera, continuano a ritmo serrato le riprese dei nuovi episodi. In un nuovo capitolo che dovrà fare a meno del personaggio di Ciro di Marzio (Marco D'Amore, ora regista di alcuni episodi della serie), proseguirà la saga dei Savastano e dei loro nemici in una ...

Casting per comparse ne I Medici 3 a Volterra : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per comparse ne I Medici 3. Mentre sono in corso le riprese della terza stagione in Toscana, la produzione ha aperto le selezioni per figurazioni di ambo i sessi. In particolare, si cercano uomini e donne tra i 19 e i 60 anni di età per i nuovi episodi. Nel comunicato inoltre si leggono i dettagli del Casting: "Le riprese saranno effettuate dal 8 al 27 di Ottobre 2018 a Volterra. I candidati dovranno presentarsi muniti di ...