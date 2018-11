Caro carburanti | - I gilet gialli invadono Parigi

quattroruote

(Di sabato 24 novembre 2018) I "" hanno invaso le strade di. Come annunciato negli scorsi giorni, diverse centinaia di persone si sono dirette nella capitale francese per manifestare contro l'aumento dei prezzi deiprevisto per il prossimo gennaio, quando il governo imporrà un rindi 2,9 centesimi al litro per la benzina e di 6,5 centesimi per il gasolio.Protesta, atto secondo. Dopo le contestazioni della scorsa settimana, i manifestanti che si oppongono alsi sono riuniti nella capitale francese. Al grido di "dimissioni per Macron" diverse centinaia di persone hanno già affollato place de l'Etoile e la zona della Concorde, alla fine degli Champs-Elysées, nonostante i blocchi imposti dalla polizia e il divieto di assembramento voluto dal prefetto di. Le autorità hanno autorizzato una manifestazione per le ore 14 di sabato 24 novembre ...