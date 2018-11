Carlo | Camilla e Diana | dietro le firme il destino della Royal Family

Lady Diana - parla il suo confidente segreto : 'Vi svelo che cosa pensava davvero di Carlo - Camilla - della regina e dell'amore' ESCLUSIVO : ... 'Nessuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla' - - Lei sta avendo molto successo a Vienna e Berlino con gli spettacoli del suo Shanghai-Ballett Il più grande lago dei cigni del mondo, dove ...

Se i 70 anni di Carlo sono stati (anche) la rivincita di Camilla : Camilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaCamilla e la reginaLe parole sono importanti. Possono misurare l’armonia di una famiglia. In quelle ...

Camilla diventa Regina : il piano di Elisabetta per lasciare il trono a Carlo entro tre anni : Camilla si prepara a diventare Regina, assumendo il ruolo destinato a Lady Diana. Secondo le ultime indiscrezioni infatti entro il 2012, Carlo diventerà reggente, assumendo i poteri di Elisabetta II. Di conseguenza Camilla assumerà il ruolo di consorte reale e, alla morte della Sovrana, diventerà Regina. Lo svela Robert Jobson, esperto di affari reali del Daily Mail, che ha svelto il piano segreto di The Queen per evitare l’abdicazione, ma ...

Principe Carlo - la nuova biografia svela le due “armi” segrete usate da Camilla per conquistarsi il suo amore : “È una donna infrequentabile“, fu la sentenza della regina Elisabetta II quando Carlo, il suo primogenito all’epoca giovanissimo, le disse di essersi innamorato di Camilla. Lei, di due anni più grande di lui, all’epoca era fidanzata ufficialmente con il luogotenente della cavalleria reale Andrew Parker-Bowles e, a Corte, aveva la fama di aver sedotto già molti uomini. Così, Carlo fu costretto a lasciarla e lei si sposò ...

Ecco il «secondo» segreto dell’amore tra Carlo e Camilla : Arrivati in Gambia per una visita ufficiale di 9 giorni, il Principe Carlo e Camilla saranno inseparabili, come succede più o meno da cinquant’anni. Ma questa volta è diverso, dopo le rivelazioni dell’ultima biografia su Carlo, uscita in questi giorni nel Regno Unito e non ancora smentite dalla corte. «La regina sarebbe sul punto di abdicare, per preparare una transizione dolce, con lei ancora in vita», scrive Robert Johnson, in Charles At ...