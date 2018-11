Cantone | «Ridicolo accostare lo stato di diritto al calcio»

ilnapolista

(Di sabato 24 novembre 2018) “La Juve non ha rubato lo scudetto” La prima parte dell’intervento di ieri di Raffaele, presidente dell’anticorruzione, alla presentazione del libro “di” al Suor Orsola Benincasa.«Questo convegno èal centro di critiche nei giorni scorsi. Addirittura c’è un giornalista (Mughini, ndr) che lo ha definito feccia. Uno che definisce feccia il convegno si qualifica da solo. Ma dobbiamo avere il coraggio di ridimensionare questa vicenda, ilresta un gioco sia pure con tanti interessi».definisce outing la sua dichiarazione di tifo per tutte le squadre italiane in Europa: «Non ho gioito quando la Juventus ha perso all’ultimo minuto contro il Real Madrid». La sala rumoreggia eè costretto a ricordare che «siamo in democrazia».«Farei attenzione a mettere insieme questioni così delicate. Ho letto il libro e ...