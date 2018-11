Cane-eroe si sacrifica per salvare tre bambini da un serpente velenoso | tam tam social

fanpage

: Cane eroe rischia la sua vita e salva tre bambini dal morso di un serpente velenoso @fulviocerutti @lazampa - LaStampa : Cane eroe rischia la sua vita e salva tre bambini dal morso di un serpente velenoso @fulviocerutti @lazampa - ElibethSmith : RT @lazampa: Cane eroe rischia la sua vita e salva tre bambini dal morso di un serpente velenoso @fulviocerutti @lazampa - helmvergara1 : RT @lazampa: Cane eroe rischia la sua vita e salva tre bambini dal morso di un serpente velenoso @fulviocerutti @lazampa -

(Di sabato 24 novembre 2018) Simon è stato morso dal rettile a Las Heras, in Argentina. La sua padrona, aiutata daimedia, ha affrontato unʼodissea per reperire in tempo lʼantidoto in grado di neutralizzare il veleno.