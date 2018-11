Calendario Premier League oggi | gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e

Inghilterra - Sarri critico sul Calendario della Premier League : La corsa del Chelsea di Maurizio Sarri si è parzialmente arrestata ieri, dopo il pareggio esterno contro il West Ham. E l’ex tecnico del Napoli ha criticato la composizione del calendario inglese, che non ha permesso ai londinesi di giocare oggi nonostante fossero scesi in campo giovedì in Europa League. Queste le parole di Sarri nella conferenza stampa di ieri: “Non so perché in Inghilterra non sia possibile poter giocare di ...