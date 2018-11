Calabria | ritrovato il cadavere dell' agronomo 36enne scomparso lo scorso 2 novembre

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) Un giovane ragazzo di 36 anni, dopo diversi giorni di ricerche, è stato rinvenuto privo di vita in un lago in. Il giovane aveva fatto perdere le sue tracce da venerdi 2e le ricerche sono proseguite per diversi giorni fino alla tragica scoperta di oggi. Il giovane è stato avvistato da un passante al centro del lago. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e nelle prossime ore sarà svolta l'autopsia per stabilire le effettive cause del decesso.La giovane vittima Si chiamava Marco Aidala e aveva 36 anni il giovane che è stato rinvenuto privo di vita in provincia di Cosenza, precisamente nel lago Ampollino. Ilera uned era residente nel comune di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Nella giornata di venerdi 2si era recato sulla Sila, nel territorio di San Giovanni in Fiore, per trascorrere alcune ore di relax in quanto si ...