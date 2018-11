Bufera in casa M5S a Corleone | Di Maio sconfessa candidato sindaco

Quella frase su nazisti ed ebrei. Scoppia un'altra Bufera su Casalino : Non c'è solo la frase sugli anziani e sulle persone affette da sindrome di Down a imbarazzere il portavoce del premier Rocco Casalino . Infatti, nella lezione che ha tenuto ai ragazzi del corso di ...

"I down mi fanno schifo" - nuova Bufera su Casalino. L'ira di Rocco : "Video vecchio - recitavo" : Dal web rispunta un vecchio video e una nuova bufera si abbatte su Rocco Casalino , portavoce delgoverno e potente ras della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Anziani, bambini e down 'mi danno ...

'I down mi fanno schifo' - nuova Bufera su Casalino : Dal web rispunta un vecchio video e una nuova bufera si abbatte su Rocco Casalino , portavoce delgoverno e potente ras della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Anziani, bambini e down 'mi danno ...

Trento - il cervo ritorna a casa dopo la Bufera : Le immagini riprese a Canal San Bovo, Trento. L’animale segue il gestore del parco da cui era stato liberato

Pd imiti Casapound - Bufera su Astorre : ANSA, - ROMA, 31 OTT - Il Pd? "Dovrebbe imitare Casapound. I diritti civili? Roba da Parioli, non del popolo". Ed è subito bufera tra i dem, perché a pronunciare queste parole non è un esponente del ...

'Sò fascisti ma dovremmo imitarli' - il dem Astorre elogia Casapound e scoppia la Bufera politica : Il candidato alla segreteria dem in Lazio dopo la polemica si è difeso dicendo di aver usa un'iperbole e ha sottolineato 'per me andrebbe sciolta'

"Sò fascisti ma dovremmo imitarli" - il dem Astorre elogia Casapound e scoppia la Bufera politica : Sembrano quasi un elogio le parole che Bruno Astorre, candidato alla segreteria dem in Lazio ha pronunciato a proposito di Casapound: "Sò fascisti, è vero, ma tante volte dovremmo imitare Casapound per il loro modo di stare in mezzo alla gente". La frase è stata riportata da Tusciaweb. Le sue parole hanno suscitato polemica all'interno del suo stesso partito e hanno indotto l'aspirante segretario a fare marcia indietro e a ...

"Casapound da imitare" - Bufera su senatore Pd : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “So’ fascisti, è vero, ma tante volte dovremmo imitare Casapound per il loro modo di stare in mezzo alla gente”. L'elogio inaspettato alla formazione di estrema destra arriva da Bruno Astorre, senatore del Partito democratico e candidato alla segreteria regionale dem del

"Casapound da imitare" - Bufera su senatore Pd : In politica, sicurezza e lavoro - sottolineava - devono essere gli argomenti principali. Trump negli Stati Uniti c'ha vinto le elezioni'. "Non dobbiamo essere arroganti, perché poi la gente ce la fa ...

Bufera su Alex Belli - Mila Suarez : "Mi ha buttata fuori di casa. Ciò che mi ha fatto è terribile" : La modella di origine marocchina racconta la fine della relazione con l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi: "Mi ha lasciata...

Casa popolare senza requisiti - Bufera sulla mamma della Taverna | Lei : abbiamo fatto ricorso : Alla donna 80enne è stato tolto un alloggio perché secondo il Comune non ne ha più diritto. La figlia: "È malata, non conta che io abbia una Casa. Non viviamo insieme"

Casa popolare senza requisiti - Bufera sulla mamma della Taverna | Lei : abbiamo fatto ricorso : Alla donna 80enne è stato tolto un alloggio perché secondo il Comune non ne ha più diritto. La figlia: "È malata, non conta che io abbia una Casa. Non viviamo insieme"

Bufera in Casa per le nomination. E Monte bacia Ivan Cattaneo : Giulia Salemi no, Ivan Cattaneo sì: Francesco Monte fa la sua scelta e bacia il cantante. Visualizza questo post su Instagram Francesco Monte ha fatto la sua scelta. Petali. #GFVip #FrancescoMonte #...

Casalino - un nuovo audio dopo Genova 'Ferragosto saltato'. E Bufera - e lui si scusa : E' ancora bufera su Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, per un nuovo audio del 17 agosto in cui, a poche ore dal crollo del ponte Morandi a Genova, si sfoga con i giornalisti che lo ...