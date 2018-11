Bruxelles - due ore di incontro Conte-Juncker |Il premier : "Dialogo - ma no rinunce dall'Italia" : E' durata meno di due ore la cena di lavoro a Bruxelles tra il premier Conte e il ministro Tria da una parte, e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra. Il premier : "Non si è discusso di saldi finali" e nemmeno c'è stata "alcuna rinuncia alle riforme qualificanti" del nostro governo.

Nuovo duello fra Roma e Bruxelles : Italia pronta al no sull'Eurobudget : All'Eurogruppo oggi sarà esaminata la proposta di riforma franco-tedesca, che escluderebbe i fondi ai governi che non rispettano le regole Ue. Mercoledì il verdetto di Bruxelles sulla manovra -

Bruno Vespa : 'Nel duello Roma- Bruxelles speriamo che oltre gli schiaffi ci siano le trattative' : 'Ciascuno può immaginare quel che vuole. Sulla prescrizione la Verità del ministro Bonafede è diversa da quella del ministro Bongiorno. , entrerà in vigore anche senza riforma del processo penale o no?...

TOUR DE FRANCE 2019 - IL PERCORSO/ Partenza da Bruxelles : due sole crono - è l'anno degli scalatori? : TOUR de FRANCE 2019, il PERCORSO: Partenza da Bruxelles in onore del Cannibale. Due sole crono (di cui una individuale da 27 km) e un arrivo in più in salita. Sarà l'anno degli scalatori?