Brexit | più vicini ad accordo su nodo Gibilterra

Ue e Gb : intesa 'ambiziosa' sul dopo-Brexit - transizione più lunga : Bruxelles, 22 nov., askanews, - L'Unione europea e la Gran Bretagna hanno concordato in linea di principio una bozza di dichiarazione politica sulle relazioni post-Brexit che prevede 'una partnership ambiziosa, ampia, profonda e flessibile'. Le due parti hanno raggiunto un'intesa anche sulla possibilità di estendere il periodo di ...

L'Europa è più preoccupata per l'Italia che per la Brexit. Ecco perché : Sono passati due anni e mezzo, il divorzio tra Londra e Bruxelles è in corso e il mondo assiste ad una delle più grandi crisi politiche delL'Europa. Un articolo pubblicato da Bloomberg Businessweek ...

Un piano per la Brexit più bella : Theresa May dice che esistono solo due possibili scenari: o il mio accordo, o nessun accordo. In realtà, la questione è più complessa. Il Parlamento boccerà l’accordo, e dal giorno dopo si dovranno cercare delle convergenze con i laburisti. Questa è l’unica strada”. Ken Clarke, il grande vecchio del

Addio al Mars : gli effetti della Brexit ricadranno su diversi alimenti - tra i quali uno degli snack più amati : Le barrette di Mars potrebbe scomparire dagli scaffali britannici nel giro di poche settimane se il Regno Unito uscirà dall’Unione europea senza un accordo. Come si legge sul Daily Mail, esperti di cibi e bevande hanno avvertito che l’iconica barra di cioccolato al torrone, così come tutte le importazioni di dolciumi nel paese, aumenteranno drammaticamente di prezzo se il Regno Unito non riuscirà a concludere un accordo con ...

Brexit - niente accordo? Addio Mars. Il popolare snack potrebbe non essere più disponibile : niente accordo sulla Brexit? Addio Mars. Sono ore di panico tra gli acquirenti di dolcetti nel Regno Unito. Già, perché secondo diversi giornali inglesi il ministro dell’ambiente Michael Gove – uno dei quattro esponenti ‘Brexiteers’ per ora rientrati nei ranghi del partito e tornato in orbita del primo ministro May – avrebbe in mano dati incontrovertibili di una dipartita storica tra vetrine e scaffali d’oltremanica. Importanti esponenti ...

Brexit - May avvisa : "Se saltassi io - i negoziati non sarebbero più facili" : Una strada tutta in salita per Theresa May che, tuttavia, non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli intenzionati a sfiduciarla: non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit se ...

Qual è il tabloid più cattivo sulla Brexit? : Milano. E’ bastato che la Regina Elisabetta Qualche giorno fa rompesse il protocollo e parlasse di politica, in particolare della Brexit, perché si riaccendesse la lotta tra i tabloid conservatori del Regno Unito. Nel suo intervento durante un banchetto in onore dei reali dei Paesi Bassi la sovrana

Tra Brexit - crescita più debole - tensioni geopolitiche Moody's stima peggioramento condizioni globali credito : "Le condizioni globali del credito si indeboliranno nel 2019". E' quanto ritiene Moody's, che ha motivato il suo parere con il rallentamento della crescita e l'aumento dei rischi.

Brexit : Juncker - transizione più lunga : ANSA, - BRUXELLES, 18 OTT - "Probabilmente ci sarà una proroga del periodo transitorio" per la Brexit. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al termine del vertice Ue. "Un ...

