Brexit | accordo tra Spagna e Ue sulla gestione di Gibilterra

La Spagna toglie il veto su Brexit : c'è l'accordo su Gibilterra : La Spagna ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea su Gibilterra e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all'intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario ...

Gibilterra è l'ultimo scoglio per l'accordo sulla Brexit : ... al vertice straordinario convocato a Bruxelles, della bozza di trattato di recesso del Regno Unito dall'Ue e della "dichiarazione politica" sulle future relazioni fra le due parti dopo la Brexit. Ma ...

Brexit - May : "Accordo giusto per Londra" : 21.44 La premier della Gran Bretagna,May,conferma l'intesa di massima raggiunta fra i negoziatori sulle relazioni future tra Londra e Bruxelles."Un accordo giusto che attua il risultato del referendum, restituisce il controllo dei nostri confini,legge e soldi".Corbyn,leader laburista l'attacca: "Dalla May arrivate 26 pagine di chiacchiere". Il negoziato va avanti sul futuro status di Gibilterra.La Spagna ha espresso la sua preoccupazione ...

Brexit : accordo tra GB e UE e il cambio Sterlina Dollaro si rafforza : Tusk ha poi aggiunto: " Ho appena mandato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulle future relazioni tra Unione Europea e Regno Unito ". Cosa succederà adesso? In pratica affinchè l'intesa ...

Brexit - la Ue : «C’è l’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra: «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi

Brexit - May : "E' l'accordo giusto per la Gran Bretagna" : "Questo è l'accordo giusto per il Regno Unito. Attua il risultato del referendum di giugno 2016 sull'uscita del Regno Unito dall'Ue": così il premier inglese Theresa May parlando da Downing Street ...

Tusk : pronta bozza accordo sul dopo Brexit. La Merkel non e' d'accordo : Bruxelles, 22 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha detto che c'è un accordo di massima a livello politico su una bozza di dichiarazione politica sulle future relazioni tra ...

Brexit - i commissari europei trovano l'accordo sul futuro dei rapporti Ue-Regno Unito : "Ho appena inviato ai Ventisette una bozza di Dichiarazione politica sulle future relazioni tra Ue e Gb" ha scritto Tusk su Twitter. "Il presidente del Commissione mi ha informato che è stata ...

Merkel : niente summit sulla Brexit senza accordo prima : Dopo un incontro di quasi due ore con Jean-Claude Juncker, il primo ministro Theresa May tornerà a Bruxelles sabato per un vertice «last minute» sull'accordo per la Brexit fra Londra e la Ue. La ...