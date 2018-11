Bologna | trova biglietto che annuncia un suicidio e fa scattare i soccorsi | risaliva a 22

Bologna - trovato biglietto che annuncia suicidio : corsa contro il tempo per salvare donna. Ma era stato scritto 22 anni fa : Un biglietto trovato a terra con alcune frasi che annunciano l’intenzione di farla finita, un ringraziamento per un medico e la firma con un nome femminile. Il ritrovamento del messaggio di addio, giovedì mattina in via Milazzo a Bologna, ha fatto scattare quella che per qualche ora è stata una corsa contro il tempo per salvare una donna dal suicidio. In realtà il biglietto, come si è poi appurato, era stato scritto ben 22 anni fa da una persona ...

Bologna - ritrovato ordigno bellico a Rastignano : maxi evacuazione dei residenti il 18 novembre : Domani, domenica 18 novembre, sono in programma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza di un ordigno bellico di circa 100 libbre a Rastignano, frazione del comune di Pianoro, alle porte di Bologna: per farlo brillare i circa duemila residenti della zona saranno evacuati, non dovranno essere presenti persone e le attività dovranno essere chiuse.Continua a leggere

Bologna - Orsolini non trova spazio e l’agente sbotta : Riccardo Orsolini non sta avendo continuità di utilizzo in questo inizio di stagione col suo Bologna, il calciatore chiede chiarimenti ad Inzaghi “Riccardo qui si trova benissimo, tutti gli vogliono bene. Ma a lui occorre continuità: da capire se club e Inzaghi credono in lui. Nessuno vuole andare via da Bologna, ma dobbiamo capire fino a che punto società e allenatore credono in un ragazzo che ha bisogno di spazio per crescere”. Parlando ...

Il papà di Alex : 'Il cordone trovato a Bologna è poco compatibile' - : Per il bambino di un anno e mezzo, affetto da una rara malattia genetica e ricoverato a Londra, sfuma la speranza di un trapianto da cordone dal Sant'Orsola di Bologna. Continua intanto la gara di ...

Bologna - trova i ladri nel camper e li accoltella : arriva la polizia e denuncia anche lui : Il 50enne si è accorto che qualcuno stava armeggiando nel suo camper parcheggiato sotto casa ed è intervenuto armato di coltello. Alla vista di tre estranei li ha colpiti ferendoli: i tre sono finti in ospedale con una denuncia per tentato furto aggravato, lui denunciato per lesioni personali gravi.Continua a leggere

Strage di Bologna - gli avvocati non trovano un indirizzo di Roberto Fiore : il leader di Forza Nuova citato dalla corte : Roberto Fiore sarà chiamato direttamente dalla corte d’Assise per testimoniare al processo sulla Strage di Bologna. Sarà dunque direttamente il presidente Michele Leoni a citare l’ex leader di Terza Posizione per farlo deporre al processo che vede imputato l’ex Nar Gilberto Cavallini imputato di concorso nella Strage del 2 agosto 1980. A chiederlo è stato l’avvocato di parte civile, Andrea Speranzoni, che ha spiegato ai ...

Bologna - l’agente di Orsolini : “Si trova bene con Inzaghi - lavora al massimo” : Dopo il gol che ha regalato i 3 punti al Bologna nella sfida interna contro l’Udinese, Riccardo Orsolini sembra non volersi fermare. Il giocatore in prestito dalla Juventus vuole continuare a dimostrare il proprio valore e a rincarare la dose ci ha pensato l’agente Donato Di Campli. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di “Direttagol.it” elogiando […] L'articolo Bologna, l’agente di Orsolini: “Si ...

Il Bologna di Inzaghi ritrova gol e fiducia : un guizzo di Orsolini regala i 3 punti contro l’Udinese : Bologna – Udinese, è finito 2-1 per la truppa di Pippo Inzaghi l’anticipo di mezzogiorno della giornata di Serie A Il Bologna è riuscito ad ottenere tre importantissimi punti in chiave salvezza contro l’Udinese. Al Dall’Ara la squadra di Pippo Inzaghi ha giocato una gara solida, decisa da un guizzo di Orsolini nel secondo tempo, autore della rete del decisivo 2-1 dopo i gol iniziali di Santander e Pussetto. Adesso ...

7^ giornata - probabili formazioni : alle 12 : 30 Bologna-Udinese - il Milan ritrova Higuain : probabili formazioni- Dopo i match di sabato, la Serie A si prepara ad una nuova lunga giornata. Tanti i match in programma: si partirà alle 12:30 con Bologna-Udinese. Nei match di ieri ricordiamo il successo della Roma sulla Lazio per 3-1, la vittoria della Juve sul Napoli 3-1 e i tre punti conquistati dall’Inter dopo […] L'articolo 7^ giornata, probabili formazioni: alle 12:30 Bologna-Udinese, il Milan ritrova Higuain proviene da ...

Bologna - Giuseppe Balboni trovato morto in un pozzo : Giuseppe Balboni, il ragazzo di 16 anni scomparso lunedì 17 settembre, è stato trovato morto. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto all'interno di un pozzo a Castello di Serravalle, nel Bolognese, in località Tiola. I carabinieri adesso indagano sull'ipotesi di omicidio.Lunedì 17, il ragazzo era uscito di casa all'alba. Dalle prime informazioni, sembra che il sedicenne dovesse incontrare un amico a Tiola per fare colazione insieme. Le ricerche ...