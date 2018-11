Blitz al casello Genova Est | fumogeni e scritte contro Aspi | ' Assassini' | Raid dei

Blitz a casello Genova Est - fumogeni e scritte contro Aspi : assassini : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Blitz al casello di Genova Est : fumogeni e scritte contro Autostrade : «Assassini» : Sabato sera in azione un gruppo di una decina di persone: indossavano gilet giallo come i manifestanti che protestavano in Francia. Indaga la Digos