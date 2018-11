Blitz al casello di Genova Est | fumogeni e scritte contro Autostrade | «Assassini»

corriere

: Genova, blitz dei 'giubbotti gialli' al casello: 'Società Autostrade assassini' #genova - MediasetTgcom24 : Genova, blitz dei 'giubbotti gialli' al casello: 'Società Autostrade assassini' #genova - rep_genova : Genova, blitz di 'gilet gialli' al casello: fumogeni e scritte contro Aspi [news aggiornata alle 21:43] - laura_ferro79 : Genova, blitz al casello della A12. Sbarre rotte, fumogeni e scritte su un muro contro Autostrade: “Assassini”… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Sabato sera in azione un gruppo di una decina di persone: indossavano gilet giallo come i manifestanti che protestavano in Francia. Indaga la Digos