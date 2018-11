Bergamo | anni di violenze sulla ex compagna | allontanato da casa dai carabinieri

Amazon inaugura a Bergamo un nuovo hub logistico. In tre anni 400 posti di lavoro : Sono convinto che, oltre ai clienti, da questo investimento trarrà vantaggio anche l'economia locale, con nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le imprese di collaborare con uno dei più ...

Bergamo : bimba di 3 anni cade dal terrazzo : Una bambina di 3 anni è caduta dal terrazzo di casa sua a Zingonia di Verdellino, in provincia di Bergamo , oggi pomeriggio. Immediatamente soccorsa è stata poi ricoverata all'ospedale Papa Giov anni XXIII. Le condizioni della piccola sono giudicate gravi, diversi i traumi e le fratture multiple riportate, la prognosi è riservata. La bambina sarebbe precipitata dal primo piano giù sul viale pedonale che porta ai garage della palazzina in cui ...

Bergamo - spari in casa contro una donna di 53 anni : grave - l'aggressore è in fuga : Questa mattina in una frazione di Scanzorosciate. Colpita due volte, ora è in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII