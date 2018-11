Bellezza | ‘sindrome di Balzac’ | dal chirurgo per eliminare il doppio mento

meteoweb.eu

: Hai mai sentito parlare della Sindrome del tunnel carpale? È una condizione invalidante che potrebbe mettere a seri… - NailproItalia : Hai mai sentito parlare della Sindrome del tunnel carpale? È una condizione invalidante che potrebbe mettere a seri… - enzocastellino : RT @Corriere: Alba ha la risata contagiosa da bambina felice e la disabilità non toglie niente alla sua luminosa bellezza. Occhi azzurri, c… - raimovie : La puntata di #MovieMag si chiude in bellezza: il Notiziario del cinema, questa settimana, è dedicato all'… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Non solo pancetta o fianchi larghi, a creare disagio per il proprio aspetto estetico è sempre più spesso il ‘’ o ‘pappagorgia’ che dir si voglia. Dalestetico aumentano infatti le richieste per cancellare quella che gli esperti hanno ribattezzato la ‘sindrome di Balzac’, in riferiall’aspetto fisico del famoso scrittore francese del 1800 che aveva un accentuatoQualche centimetro di pelle all’altezza del collo è capace infatti di generare ansia e disagio impedendo talvolta chi ne soffre, di mostrarsi in pubblico, scattare selfie e persino farsi ritrarre in video.A confermare questo quadro sono i dati d’Oltreoceano, presentati all’American Academy of Dermatology Annual Meeting di Orlando, secondo cui un americano su due fra i 18 e i 57 anni si preoccupa di avere ile il ...