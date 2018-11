Bella idea ma dal retrogusto amaro | sarebbe un' arma in mano agli ultrà

Un nuovo spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon? Steve Holland : “È una Bella idea” : Si avvicina la fine per una delle serie più viste e amate al mondo, e i fan si chiedono se ci sarà un altro spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon. Intervistato da Glamour, lo showrunner Steve Holland ha risposto a diverse domande sull'ultima stagione della comedy, che debutterà lunedì 24 settembre negli Stati Uniti. L'idea di proseguire il franchise è elettrizzante, ma lo sceneggiatore ammette di non pensarci al ...