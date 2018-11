Belgio | 5 miliardi del tesoro di Gheddafi scongelati dal governo e spariti nel nulla

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) La caccia alpunta a una somma tra i 3 e i 5di cui si è persa traccia. Sono gli interessi maturati negli anni dei circa 16di euro appartenuti a Muammare congelati in 5 banche belghe dalla caduta del raìs, nel 2011. A Bruxelles il pubblico ministero Michel Claise indaga dall’autunno 2017 per verificare se la somma sia finita nelle mani di persone, milizie o partiti in Libia, come ipotizzato da diverse inchieste giornalistiche che da mesi cercano di ricostruire la catena di responsabilità politiche che hanno portato allo sblocco delle somme, teoricamente sottoposte a embargo Onu. E che puntano il dito contro esponenti delLa vicenda, portata alla luce a febbraio da un’inchiesta del quotidiano Le Vif l’express, affonda le radici nei mesi della guerra che portò al crollo del regime di. Durante la rivolta del 2011, ...