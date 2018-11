Batteri Enterobacter sulla Stazione Spaziale | posso causare malattie con probabilità pari

meteoweb.eu

(Di sabato 24 novembre 2018) Ceppi dio Enterobacter identificati sulla pedana di allenamento e nella toilette della Iss. Lo conferma uno studio pubblicato su BMC Microbiology a firma dei ricercatori del Jet Propulsion Laboratory e del California Institute of Technology, USA. Si tratta – spiega Global Science – di ceppiologici simili agli organismi infettivi opportunistici scoperti di recente in alcune strutture ospedaliere.“Per mostrare quali specie dierano presenti sulla ISS, abbiamo usato vari metodi per caratterizzare i loro genomi in dettaglio. Abbiamo rivelato che i genomi dei cinque ceppi di Enterobacter sulla ISS sono geneticamente più simili a tre ceppi recentemente scoperti sulla Terra“, commenta il primo autore dello studio, Nitin Singh.Questi tre ceppi appartengono a una sottospecie di enterochiamata Enterobacter bugandensis, causa di ...