Basket | club accusa | razzismo da arbitro

Club Basket Frascati (serie B/f) - Fiorletta : «Con Aprilia è stato test vero - ora sotto col San Raffaele» : Roma – Non si ferma il cammino della serie B femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno battuto 66-60 la Virtus Aprilia tra le mura amiche al termine di un match tosto e combattuto come sottolinea la play o guardia classe 1997 Giulia Fiorletta. «Questo è stato il primo vero esame della stagione per il nostro gruppo, nel senso che di fronte ci siamo trovati un avversario di ottimo livello. Abbiamo ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - il vice coach Martellino : «Con la Smit buono solo il risultato» : Roma – Quarta vittoria in cinque incontri per la serie B femminile del Club Basket Frascati che sabato ha dovuto faticare non poco per avere ragione della Smit Roma Centro, piegata col punteggio di 57-55 sul suo campo. «Prendiamo per buono solo il risultato – esordisce in maniera chiara il vice coach Valerio Martellino – Le ragazze sono state protagoniste di una prestazione non brillante in cui sono andate troppo a fiammate: il primo ...

Basket - Club Italia : leghe - Fip e società - trasformate il sogno in realtà : Dopo i primi interventi della scorsa settimana, abbiamo sentito altri sei uomini chiave del mondo del Basket per capire se il progetto nato nel volley donne a fine Anni 90, su proposta di Julio Velasco, potrà mai vedere la luce. Nulla è semplice, ma dalle dichiarazioni degli interessati ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) - Baruzzo : «Ad Aprilia la nostra miglior partita» : Roma – Colpo esterno per la serie C Gold del Club Basket Frascati che sbanca il campo della Virtus Aprilia per 71-76. «Una prestazione positiva, sicuramente la nostra miglior partita di questo inizio stagione – dice la guarda/ala piccola classe 1993 Matteo Baruzzo – Abbiamo tenuto i ritmi giusti per quasi tutto lo svolgimento del match e questo, anche nelle precedenti vittorie, non si era mai verificato. Sicuramente abbiamo affrontato un ...

Basket – Scafati - il ‘caso flebo’ costa caro a coach Calvani : arrivano le dimissioni! Intanto il club si difende : Marco Calvani dà le dimissioni da Scafati dopo la foto postata su Facebook che ritraeva due giocatori con la flebo nel braccio: il club Intanto si difende e fa chiarezza Nei giorni scorsi, in casa Scafati, è esploso una vera e propria bomba. coach Marco Calvani aveva postato una foto che ritraeva i due giocatori Giorgio Sgobbba e Gabriele Romeo con una flebo nel braccio. Lo scatto aveva fatto drizzare le antenne alla Procura Nazionale ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Coppola sicura : «L’obiettivo stagionale? Dipende tutto da noi» : Roma – La serie B femminile del Club Basket Frascati torna a vincere. Dopo il brutto scivolone sul campo della Tuscia, le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno battuto 64-52 la Pallacanestro Roma nel match andato in scena sul campo amico domenica sera. «Abbiamo fatto una prestazione con alcuni alti e bassi, anche se il risultato non è mai stato in discussione – commenta la guardia/ala classe 1995 Sara Coppola – La cosa più importante, ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) - Barucca felice : «Sabato contava l’atteggiamento» : Roma – Immediato riscatto per la serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. La formazione di coach Rossella Cecconi ha battuto la Stella Azzurra Viterbo per 63-56 e ha così “cancellato” l’amarezza per la precedente sconfitta casalinga con la Smit. «Ci siamo ripetuti per tutta la settimana che non contava tanto la tecnica o la tattica in questa partita, ma l’atteggiamento – sottolinea l’ala piccola classe 1990 Nicolas Barucca – E in ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Giarrusso : «Partita dura con il Pass - ma l’abbiamo spuntata» : Roma – Si apre con una vittoria il campionato della serie B femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze allenate da coach Marco Frisciotti hanno battuto per 56-50 il Bull, squadra romana. «Una partita tosta, di grande intensità e tensione – dice la guardia classe 2001 Gaia Giarrusso – E’ stata una gara quasi totalmente giocata punto a punto, ma alla fine l’abbiamo spuntata ed è stata sicuramente una vittoria importante. Tra l’altro non ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : i roster delle 16 squadre partecipanti alla massima competizione europea per club : Sedici squadre, da un minimo di trenta a un massimo di trentotto partite, un trofeo. L’Eurolega, in fondo, è tutto questo nel format attuale, che poi è quello che darà vita tra pochi giorni all’edizione 2018-2019. La partenza di Luka Doncic per la NBA (che partirà proprio la settimana prossima, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre in Italia) ha reso i piani della difesa del titolo un po’ più complessi per il Real ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) ok col brivido - capitan Monetti : «Era importante vincere» : Roma – Si apre con una vittoria col brivido la stagione della serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. La squadra di coach Rossella Cecconi si è imposta al supplementare contro il Pass col punteggio di 82-79. «Erano importanti i due punti e li abbiamo presi – commenta soddisfatto capitan Manuel Monetti – Sono contento perchè la prima partita è sempre una mina vagante e portare a casa il risultato è stato fondamentale. ...

Prgomet (Club Basket Frascati) : «Il sogno di andare in serie A lo vedo vicino» : Roma – Il primo match ufficiale della serie B femminile del Club Basket Frascati è stato certamente positivo. La sfida sul campo del Msc Basketball Academy di Guidonia, compagine di serie C, ha visto le ragazze di coach Marco Frisciotti imporsi con un netto 70-30 nel match valido come prima giornata del triangolare di Coppa Lazio. «Di fatto è stata la nostra seconda partita nel pre-campionato dopo un intenso mese di allenamento – dice il ...