Auto blu - Al servizio dei potenti FOTO GALLERY

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Napoli 1-2 - Fabian Ruiz e un Autogol di Biraschi condannano i rossoblu : Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni ...

Guida Autonoma - Lyft acquisisce la Blue Vision Labs : L'espansione del ride-hailing di Lyft passa attraverso la realtà aumentata. L'azienda americana ha infatti acquisito la startup inglese Blue Vision Labs, aprendo così una base in Gran Bretagna e integrando nuove tecnologie nel suo piano per il raggiungimento della Guida autonoma di livello 5.Realtà aumentata in cloud. Il progetto della Blue Vision, giunta da pochi mesi sul mercato, è denominato AR Cloud e permette di creare ambienti in realtà ...

Deborah Montalbano - ex M5s - indagata a Torino : usava l'Auto blu per andare a prendere la figlia a scuola : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta sulla consigliera comunale Deborah Montalbano. Peculato il reato ipotizzato nel fascicolo affidato al sostituto procuratore Andrea Beconi per avere utilizzato, nel novembre 2017, l'auto di servizio per andare a prendere la figlia a scuola.A svelare il caso era stata la relazione dell'autista di Palazzo Civico. In seguito all'episodio, che aveva suscitato numerose polemiche, la Montalbano aveva lasciato ...

