Auguri a Vanessa Incontrada | oggi compie 40 anni

(Di sabato 24 novembre 2018)sabato 24 novembre è un compleanno speciale per l'attricechequarant': un'età portata in splendida forma. Si tratta di un momento importante anche nella sua carriera lavorativa. Laviene dal successo ottenuto con la seconda stagione della fiction 'Non Dirlo Al Mio Capo' iniziata nel mese di settembre dove ha fatto coppia con il collega e attore Lino Guanciale vestendo i pdella praticante Lisa Marcelli.L'attrice, nata da papà italiano e mamma spagnola, è stata protagonista di una recente intervista al settimanale 'Io Donna' in cui ha posto l'accento sul nuovo traguardo raggiunto rivelando: "Non crescerò mai"....