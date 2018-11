Attesa per la cena tra Juncker e Conte a Bruxelles Le preoccupazioni di Bobo

River-Boca - cresce l’Attesa per la finale di Libertadores : cominciato l’afflusso di tifosi : È già cominciato a Buenos Aires il flusso di tifosi verso lo stadio Monumental che, al fischio di inizio del match River–Boca per la finale della Copa Libertadores alle 21 italiane, sarà gremito di 60mila spettatori, unicamente millonarios biancorossi. Per motivi di sicurezza 2 settimane fa, all’andata, l’ingresso nella Bombonera era stato consentito unicamente agli hinchas del Boca, come sarà per quelli del River nel ...

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 24 novembre : grande Attesa per Ivan Cattaneo - IlSussidiario.net : Verissimo, ospiti e diretta 24 novembre: in studio Michele Bravi, Anna Moroni, Elisa, Leonardo, Pieraccioni, Ivan Cattaneo.

Nicola Porro : 'Il nostro Paese è un malato terminale in Attesa della morfina per non soffrire' : Siamo un Paese senza speranza ormai, per colpa di questo governo ma non solo. Traccia uno scenario tragico per l'Italia Nicola Porro. La situazione al momento è questa: 'Gli italiani hanno investito ...

River-Boca - il Superclasico tra sogno ed incubo : cresce l’Attesa tra ansia e scaramanzia : River-Boca, è già febbre Libertadores. cresce l’attesa per il ritorno della finale di Copa Libertadores, dopo il pareggio dell’andata si disputa la gara decisiva, una partita sentitissima tra due club storici e che non ha bisogno di presentazioni, tra ansia e scaramanzia le due tifoserie si preparano per la partita più importante di tutte, dopo il 2-2 dell’andata il River è leggermente favorito ma i gol in trasferta non ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2018-2019 : Lazio-Milan la sfida più Attesa - esordi in panchina per Nicola e Di Carlo con Udinese e Chievo : Archiviata la sosta per la Nazionale, riprende il campionato italiano di Serie A 2018-2019 di Calcio. Tante sfide interessanti e ben due esordi in panchina nella tredicesima giornata che si aprirà domani, sabato 24 novembre, e si chiuderà con il posticipo di lunedì 26 novembre. Le partite più attese sono sicuramente quella tra Lazio e Milan, scontro diretto nella lotta per l’Europa, e il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Vediamo ...

Grande Attesa per il “Re Leone” : ecco le prime immagini del live action Disney [VIDEO] : Grande attesa per “Il Re Leone“, il live action Disney che sbarcherà nelle sale nell’estate 2019, diretto da Jon Favreau: riprende il classico del 1994, compresa la colonna sonora che conquistò due Oscar, composta da Hans Zimmer con le canzoni di Elton John e Tim Rice. ecco il teaser trailer del film a cui, nella versione originale, hanno prestato le voci Donald Glover per Simba, James Earl Jones per Mufasa e Beyoncé per ...

Spazio : Attesa per il primo volo senza equipaggio della capsula Dragon 2 - trasporterà astronauti sulla ISS : Il prossimo 7 gennaio sarà una data da ricordare per SpaceX. La compagnia di Elon Musk ha fissato per quel giorno il primo volo senza equipaggio della capsula Dragon 2, destinata al trasporto di astronauti sulla Staziona Spaziale Internazionale. La missione sarà denominata Demo-1 e Dragon 2 sarà lanciata a bordo del Falcon 9 dallo storico launch pad 39A del Kennedy Space Center, luogo di partenza delle missioni Apollo e Shuttle. Durante questa ...

XIV Municipio : Attesa per l’iniziativa #svejamose : XIV Municipio: attesa per l’iniziativa di lancio di #svejamose in programma sabato 24 all’Hotel Selva Candida. Atteso per sabato 24 alle ore 17 presso la sala dell’Hotel Selva Candida (situato in via di Selva Candida 200 la prima assemblea pubblca lanciata da un gruppo promotore che vuole riorganizzare le fila dell’opposizione di centrosinistra nel Municipio della Sindaca, il XIV°. Obiettivo dichiarato riunire tutti i cittadini di buona volontà, ...

'Il vizio della speranza' - l'Attesa première casertana : Dopo aver vinto il Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma, miglior regia e miglior attrice al Tokyo International Film Festival, 'Il vizio della speranza' di Edoardo De Angelisapproda nelle ...

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. 'Ora tocca ai leader'. Attesa per il discorso della May : Il presidente del Consiglio Ue: 'Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito'

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. "Ora tocca ai leader". Attesa per il discorso della May : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, su Twitter.Intanto, secondo quanto riferito da Downing Street, la premier ...

Silvio Berlusconi - la sentenza della Cedu sul ricorso contro la legge Severino Attesa per martedì 27 novembre : A un anno dall’udienza alla Grande Camera la Corte dei diritti umani pubblicherà la sentenza sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore dopo la sentenza definitiva nel processo Mediaset. Il deposito avverrà martedì 27 di novembre come riporta l’Ansa. L’ex premier aveva presentato il ricorso il 10 settembre 2013. Il caso è stato discusso dalla Grande Camera della Corte di ...

Più che convincente Night Mode sul Samsung Galaxy S9 : cresce l’Attesa per Android Pie : Uno degli smartphone più caldi del momento è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S9. Al dì là delle offerte concepite da alcuni grandi store in occasione del Black Friday 2018, la questione del momento verte sicuramente sul rilascio dell'aggiornamento Android Pie. Pochi giorni fa abbiamo parlato dell'avvio del programma beta in alcuni Paesi europei con un apposito articolo. Come prevedibile, l'Italia al momento non rientra ancora in questo ...

Italia convincente - adesso testa ad Euro 2020 : Attesa per il sorteggio - le regole ed i possibili accoppiamenti per la squadra di Mancini : sorteggio Euro 2020 – Negli ultimi giorni l’Italia di Roberto Mancini è scesa in campo per ben due volte, prima il pareggio nella gara di Nations League contro il Portogallo, poi il successo nel finale contro gli USA grazie alla rete dell’interista Politano. Gli iniziali dubbi sull’attuale Ct sono stati spazzati via, l’ex Inter ha riportato tranquillità nell’ambiente ma soprattutto un gioco che è mancato ...