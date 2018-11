Atalanta | Toloi | ' Voglio l' Atalanta | parliamo del rinnovo'

Ag. Toloi : 'Piace a tanti - ma è difficile portarlo via dall' Atalanta ' : Intervistato da Sky Sport , l'agente di Rafael Toloi conferma l'anticipazione di Calciomercato.com : 'Futuro? Vedremo, sicuramente è un giocatore sul taccuino di diversi dirigenti - spiega Alessio Ceccarelli - Per l' ...

Serie A Atalanta - Toloi torna in gruppo : BERGAMO - L' Atalanta continua la sua preparazione in vista della gara casalinga contro l' Inter , in programma domenica alle 12.30,. A Zingonia, nell'allenamento mattutino, buone notizie per Gian ...