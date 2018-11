Arrestato il pirata della strada che ha ferito gravemente un diciassettenne in moto | era

Caserta - pirata della strada investe tre braccianti e scappa : uno muore. Arrestato in officina mentre faceva riparare l’auto : Alla guida di un’utilitaria con motore truccato, ha travolto tre braccianti albanesi che andavano a lavorare nei campi in bici, uccidendo uno di loro. Poi è scappato, senza soccorrerli o dare l’allarme. L’episodio su una strada rettilinea, molto stretta, tra Napoli e Caserta. Il pirata della strada – un 24enne di Villa Literno, nel Casertano – si è fermato solo qualche chilometro più avanti per cambiare una gomma ...