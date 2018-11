ilfattoquotidiano

: Arezzo, arrestati i Moretti: “Evasione”. Erano coinvolti nell’affare dell’outlet di Reggello (con gli amici di Tizi… - fattoquotidiano : Arezzo, arrestati i Moretti: “Evasione”. Erano coinvolti nell’affare dell’outlet di Reggello (con gli amici di Tizi… - speranza58 : RT @fattoquotidiano: Arezzo, arrestati i Moretti: “Evasione”. Erano coinvolti nell’affare dell’outlet di Reggello (con gli amici di Tiziano… - GiuseppeMargio1 : RT @fattoquotidiano: Arezzo, arrestati i Moretti: “Evasione”. Erano coinvolti nell’affare dell’outlet di Reggello (con gli amici di Tiziano… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Aprivano aziende tessili, le facevano crescere, poi le passavano in mano a prestanome per farle fallire. Senza pagare tasse e debiti con le banche. È “un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, bancari, fallimentari e di riciclaggio” quella scoperta dalla guardia di finanza di. Dietro la quale c’era “un’unica cabina di regia” che – come sottolineano gli investigatori – organizzava “la condotta illecita di affari, ben espressa dal tenore delle conversazioni intercettate”. E al cui cui vertice – secondo il pm Marco Dioni – c’Antonio e Andrea, padre e figlio rispettivamente di 67 e 40 anni, residenti all’estero (il primo in Svizzera e il secondo in Inghilterra), ma di fatto domiciliati a Castiglion Fibocchi, lo storico regno di Licio Gelli. E proprio con il ...