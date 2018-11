Archeologia | Egitto | dissotterrata tomba faraonica a Luxor

Archeologia - Egitto : rinvenute a Saqqara mummie di gatti e scarabei : Nella necropoli di Saqqara , a sud del Cairo, degli archeologi hanno scoperto mummie di gatti in 7 tombe, alcune risalenti a oltre 6mila anni fa. Il capo del Consiglio Supremo delle Antichità ha anche reso noto il ritrovamento delle prime mummie di scarabei nell’area. I gatti rivestivano un ruolo importante nell’Antico Egitto e venivano mummificati come offerte religiose. L'articolo Archeologia , Egitto : rinvenute a Saqqara mummie di ...

Archeologia - Egitto : riemergono rare mummie di gatti venerati come divinità e di scarabei : Sono stati rinvenuti da una missione archeologica egiziana rare mummie di scarabei, assieme a decine di gatti venerati come divinità e loro simulacri bronzei. Il ritrovamento è stato effettuato in necropoli di animali che custodivano anche un sarcofago di cobra e due di coccodrilli. E’ quanto emerge da un post su Facebook del ministero delle Antichita’ egiziano che da’ conto di una presentazione di queste scoperte avvenuta ...