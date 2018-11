Arabia Saudita | l' Italia è il quarto esportatore europeo di armi

Usigrai : Milan e Juve - dite no alla Supercoppa in Arabia Saudita : ROMA - ' Noi non molliamo: continuiamo a chiedere alla Lega Calcio, alla Juventus e al Milan di ripensarci, di non giocare in Arabia Saudita la finale della Supercoppa italiana'. Dopo le notizie ...

Stati Uniti : caso Khashoggi - Trump nega risultati Cia e torna a difendere l'Arabia Saudita : ... ucciso all'interno del consolato Saudita in Turchia il 2 ottobre, Trump è rimasto vago dicendo che "forse il mondo dovrebbe essere ritenuto responsabile perché è un posto molto, molto vizioso", ha ...

La guerra nello Yemen dell'Arabia Saudita finora è costata la vita a 85 mila bambini : Inoltre, lo Yemen è uno dei paesi più poveri del mondo ed è stato dilaniato da una terribile carestia negli ultimi anni. Il conflitto ha causato oltre centomila morti e migliaia di sfollati. La ...

Alluvione in Arabia Saudita : il deserto diventa - di nuovo - un mare di fango - Video : Alluvione in Arabia Saudita: il deserto diventa un mare di fango Il clima folle di questo inizio novembre si è abbattuto quasi in ogni parte del mondo , causando danni ingenti a mezzi e abitazioni. Tra tutte le zone colpite ad inizio novembre quella che ha destato maggiore interesse è sicuramente la Penisola Araba dove si sono verificate ...

Petrolio - Trump ringrazia - e ricatta - l'Arabia Saudita : Ottimo! È come un grande Taglio delle Tasse per l'America e per il Mondo. Godiamocela! 54 dollari quando poco fa erano 82 $. Grazie Arabia Saudita, ma scendiamo ancora!' Donald J. Trump, presidente ...

L’Arabia Saudita ha torturato gli attivisti che si erano battuti per estendere alle donne il diritto di guidare nel paese : Per mesi alcuni attivisti per i diritti umani, incarcerati in Arabia Saudita dalla scorsa primavera, sono stati sottoposti a duri interrogatori e torture da parte delle autorità saudite, secondo le informazioni raccolte dall’organizzazione Amnesty International. Tra le persone coinvolte ci

La dichiarazione di Trump a sostegno dell’Arabia Saudita : Ha detto che probabilmente non sapremo mai la verità sull'omicidio di Jamal Khashoggi e che gli Stati Uniti continueranno a essere un solido partner dell'Arabia Saudita

Khashoggi - Germania blocca la vendita di armi all'Arabia Saudita : La Germania scarica l'Arabia Saudita dopo l'omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita brutalmente ucciso nel consolato Saudita di Istanbul il 2 ottobre scorso. Il govenro di Berlino ha completamente bloccato le esportazioni di armi verso il Paese arabo. Come ha spiegato un portavoce del ministero dell'Economia tedesco, la misura guarda anche i contratti già approvati. Una specificazione importante, dal momento che, fino a questo ...

