Aosta | una colonna di fumo sulla città per un incendio alla Cogne

Appalti pubblici - operazione dei Carabinieri : 4 arresti Aosta - Una sessantina di militari è impegnata nell'esecuzione di otto misure ... : Una sessantina di Carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent/Châtillon sono impegnati, in queste ore, nell'esecuzione di quattro arresti , di cui uno in carcere e tre ai "domiciliari", e di altre ...

Infermiera Aosta - lo psichiatra : "Il buio della depressione. E la morte è una salvezza" : Renato Ariatti, bolognese, psichiatra. L 'Infermiera di Aymavilles ha condannato a morte i figlioletti e se stessa con iniezioni di potassio. Ha lasciato scritto: non ce la faccio più . "Una persona ...

Aymavilles - Aosta - : una infermiera 48enne - ha ucciso i figli di 7 e 9 anni : Ad avvertire le forze dell'ordine il padre dei due bambini che una volta tornato a casa si è trovato davanti la scena, lo riporta l'edizione online del Fatto Quotidiano : 'ha ucciso i due figli di 7 e ...

Mamma infermiera uccide i suoi bambini con una iniezione letale : Aosta sotto choc - Ultime Notizie Flash : Mamma infermiera uccide i suoi bambini con una iniezione letale: Aosta sotto choc. Ecco le Ultime news che svelano una storia drammatica

Mamma infermiera uccide i suoi bambini con una iniezione letale : Aosta sotto choc - Ultime Notizie Flash : Mamma infermiera uccide i suoi bambini con una iniezione letale: Aosta sotto choc. Ecco le Ultime news che svelano una storia drammatica

Provaci ancora Casinò : trasmessa la nuova richiesta di concordato Aosta - L'inoltro al Tribunale è avvenuto - nel tardo pomeriggio - per via ... : Non è noto se l'amministratore unico del Casinò, Filippo Rolando , sia un estimatore di James Patterson, fatto sta che " proprio come nel romanzo poliziesco dello scrittore statunitense " ha chiesto ...

Dagli Piscologi una serata sul terrorismo con Domenico Quirico Aosta - L'appuntamento è per giovedì 15 novembre alle 20.45 a Palazzo ... : Una serata, quindi, nella quale cronaca e psicologia si intrecciano con la storia e la cultura, come spiega Alessandro Trento , Presidente dell'Ordine degli Psicologi Valle d'Aosta e coordinatore ...

Casinò - la Procura chiede il fallimento Aosta - L'istanza del pm Ceccanti depositata oggi - mercoledì 7 novembre. Il Tribunale chiamato a ... : La Procura della Repubblica di Aosta ha chiesto, con un atto del pm Luca Ceccanti depositato oggi, mercoledì 7 novembre, il fallimento della 'Casinò de la Vallée' SpA. Le ragioni delL'istanza sono ...

Due persone sono morte a Lillianes - in Valle d’Aosta - schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto : Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d’Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto a causa del cattivo tempo. L’incidente è accaduto giovedì mattina sulla strada regionale 44, nella Valle di Gressoney. Al momento non è ancora The post Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d’Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto appeared first on Il Post.

Droga - una condanna e un patteggiamento - AostaOggi.IT : 0 0 0 s2smodern powered by social2s Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Nella loro auto era stata trovata della cocaina AOSTA. Due trentenni accusati di ...

Incendi : fiamme su una collina di Aosta : Un Incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sulla collina di Aosta, sopra via delle Betulle. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Aosta, il corpo forestale della Valle d’Aosta, il Nucleo antIncendio boschivo e i carabinieri. Le fiamme hanno interessato una baracca, probabilmente un ricovero per attrezzi, un bosco di latifoglie e sterpaglie. Nessuna abitazione è al momento in pericolo. Ignote per ora le cause del ...

Aosta - cade da una minimoto : bambino di 10 anni ricoverato in Rianimazione : Dopo la caduta dalla minimoto il piccolo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dove i medici lo hanno ricoverato nel reparto di Rianimazione riservandosi la prognosi.Continua a leggere

Valanga della Visaille : una guida tedesca patteggia 8 mesi Aosta - Andreas Sippel - 45 anni - accompagnava due clienti - uno dei quali morto e ... : Ha patteggiato otto mesi di reclusione , pena sospesa, la guida alpina tedesca Andreas Sippel , 45 anni, accusato di omicidio colposo nel procedimento penale scaturito dalla Valanga che, il 2 marzo ...

Pedopornografia online : effettuata una perquisizione in Valle Aosta - Nell'ambito di un'indagine della Procura di Venezia sullo scambio in ... : stata effettuata in Valle d'Aosta una delle perquisizioni disposte, negli scorsi giorni, Nell'ambito di un'indagine della Procura di Venezia sullo scambio di Pedopornografia online. L'"Operazione ...