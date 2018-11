Antimafia | Morra | la Trattativa al centro

Casamonica - blitz per abbattere le ville abusive : rivedi la conferenza stampa della sindaca Raggi con Morra (Antimafia) : Casamonica, maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro. rivedi la conferenza stampa della sindaca di Roma Virginia Raggi con il presidente della commissione antimafia Nicola Morra. L'articolo Casamonica, blitz per abbattere le ville abusive: rivedi la conferenza stampa della sindaca Raggi con Morra (Antimafia) proviene da Il Fatto Quotidiano.

Con Morra l’Antimafia diventerà la nuova “stanza del sospetto” : Ma sì, vestiamoci in alta uniforme e andiamo tutti sotto il Palazzo di San Macuto per rendere omaggio al senatore Nicola Morra, di ortodossa fede Cinque stelle, eletto a maggioranza presidente della commissione parlamentare Antimafia. Le parole che ha appena pronunciato meritano un picchetto d’onore

Morra - M5S - eletto presidente Antimafia : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Il senatore Nicola Morra, M5S,, 55 anni, è stato appena eletto presidente della Commissione parlamentare Antimafia che oggi si è riunita per la prima volta a Palazzo San Macuto. ...

Nicola Morra del M5S è il nuovo Presidente della Commissione Antimafia - : Il 55enne genovese, esponente pentastellato, succede a Rosy Bindi. "Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità e ogni silenzio", ha detto dopo la seduta della Commissione ...

Morra - M5s - eletto alla guida dell'Antimafia. Pd attacca : spartizione tra destre : Roma, 14 nov., askanews, - Nicola Morra, senatore del M5s, è stato eletto presidente della commissione parlamentare Antimafia, grazie a 30 voti su 50 componenti la Bicamerale. Al senatore di LeU ...

Morra (M5S) nuovo presidente dell’Antimafia : “Una pianta schifosa che vogliamo estirpare” : Il senatore del Movimento 5 stelle Nicola Morra è stato eletto presidente della Commissione parlamentare antimafia, riunita a Palazzo San Macuto, con 30 voti a favore su 50. ...

Nicola Morra (M5S) presidente Commissione Antimafia - cita parole Borsellino su "fresco profumo di libertà" : Il senatore Nicola Morra (M5S) è stato appena eletto con 30 voti presidente della Commissione parlamentare Antimafia; 13 sono andati al senatore Pietro Grasso (LeU). Succede a Rosy Bindi (Pd) che ha ricoperto questo incarico nella XVII Legislatura."Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità, ogni silenzio, in quanto ciò è terreno fertile per quella pianta schifosa che vogliamo ...

Commissione Antimafia - il senatore M5S Nicola Morra è il nuovo presidente : eletto al primo turno con 30 voti : Nicola Morra è il nuovo presidente della Commissione parlamentare antimafia. Il senatore del Movimento 5 Stelle è stato eletto al primo turno con 30 voti ed era dato per favorito come successore di Rosy Bindi (Pd): nelle scorse settimane, infatti, aveva battuto per due preferenze il collega Mario Michele Giarrusso nello scrutinio segreto interno ai parlamentari pentastellati. Tredici voti sono andati invece al senatore di Leu, ex magistrato e ...

Antimafia - via alla commissione : ne fa parte anche alla moglie di Mastella. Morra del M5s verso la presidenza : A più di cinque mesi dalla nascita del governo del M5s e della Lega e a otto dalle elezioni, cominciano i lavori della commissione Antimafia. La prima seduta della commissione che ha sede a palazzo San Macuto è stata fissata per le ore 9 di domani, mercoledì 14 novembre. La commissione sarà chiamata ad eleggere il presidente, i vice presidenti e i segretari. A succedere a Rosy Bindi sarà con molta probabilità Nicola Morra, il senatore del ...