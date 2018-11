Anticipazioni | ritonerà Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti

Blastingnews

(Di sabato 24 novembre 2018) Chi non hai mai desiderato di partecipare almeno una volta nella vita al quiz-show die poter sentire dal vivo “Inizia la scalata verso il milione”. Così ogni sera andava in onda l’avventura dei concorrenti che rispondevano di volta in volta per poter arrivare al milione.Il programma andò in onda fino al 2011 ed ora sta per ritornare con quattro puntate "evento speciale" che andranno in onda sempre in prima serata per festeggiare i vent’anni del quiz-show....