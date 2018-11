Ancelotti spegne i fuochi del papponismo accesi da De Laurentiis

ilnapolista

(Di sabato 24 novembre 2018) L’annuncio in conferenza stampa Il 24 novembre è un giorno come gli altri, solo che si avvicinano dicembre e le feste. E allora si avvicina lo spauracchio del mercato di gennaio, un periodo che Napoli e il Napoli vivono sempre nell’attesa, immersi nella tensione. Come se gli acquisti fatti durante questa finestra fossero decisivi per cambiare l’inerzia di una stagione. Può essere così, certo, ma l’esempio portato dai più affezionati a questa teoria è sempre lo stesso: il Milan 2010/2011 comprò Cassano e Van Bommel a gennaio, e così prese l’ascensore verso il titolo.È un dato di fatto, anche se poi una rilettura attenta dei numeri ci racconta che l’impatto di Cassano al Milan si ridusse a quattro gol (nessuno decisivo) e 7 assist. Per carità, applausi a scena aperta. A lui e a Van Bommel che risultò decisivo dal punto di vista emotivo. Solo che nei ...