Amici | Timor Steffens e il crollo in diretta | le lacrime del professore misterioso | cosa

Chi è Timor Steffens - il nuovo professore di Amici che sostituirà Garrison : Timor Steffens è il nuovo professore di Amici, chiamato a sostituire Garrison Rochelle. La scuola di spettacolo più famosa della tv sta per riaprire i battenti e, anche quest’anno, ci saranno grandi novità. Prima di tutto l’addio di Garrison, migliore amico di Maria De Filippi, che lascerà il suo posto di professore ad Amici per rivestire un altro ruolo. La redazione ha annunciato l’arrivo di Lorella Boccia, ex concorrente ...

Amici 2018 : Timor Steffens è il nuovo docente di ballo : Classe 1987, olandese, ballerino e coreografo conosciuto in tutto il mondo, durante la sua carriera ha avuto modo di collaborare con artisti come Madonna, Beyoncé, Whitney Houston, Rihanna, Chris ...

I professori di Amici di Maria De Filippi 2018 tra addii e nuovi ingressi nel canto e nel ballo : arriva Timor Steffens : Tornerà in onda a partire dal 17 novembre, con la fascia pomeridiana del sabato alle ore 14:10, il talent show Amici di Maria De Filippi con grandi novità tra new entry e uscite di scena. Le prime anticipazioni di Amici18 erano arrivate tempo fa, nonostante non ci fosse qualcosa di certo oltre al fatto che le prof di canto Paola Turci e Giusy Ferreri non avrebbero più fatto parte del programma. Ad oggi sappiamo con certezza la formazione del ...

