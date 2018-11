Amici di Maria De Filippi | la confessione del ballerino Daniele Nocchi | ' Sono dislessico'

Amici - l'ex Biondo e la bordata contro Maria De Filippi : 'Sono stato una vittima - cosa farei al programma' : 'Sono stato una vittima'. Biondo accusa direttamente Maria De Filippi . l'ex concorrente di Amici , molto chiacchierato nella scorsa edizione per qualche comportamento sopra le righe, intervistato dal ...

Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 24 novembre con Annalisa e Mr.Rain - nuovi ingressi ed esclusi : Amici di Maria De Filippi del 24 novembre si aprirà con la performance di Annalisa e Mr.Rain sulle note del nuovo singolo in duetto, Un domani. A seguire, riprenderanno le prove di selezioni degli aspiranti concorrenti, alcuni dei quali verranno esclusi dalla corsa la banco mentre altri otterranno la maglia colorata. Dopo la prima puntata di formazione della classe, in onda sabato 17 novembre su Canale 5, 3 sono le maglie assegnate, due per ...

Biondo attacca Maria De Filippi : «Ad Amici sono stato una vittima» : Biondo , il rapper romano di 21 anni, a un anno da Amici è pronto a tornare sulla scena musicale con un nuovo album: Ego. Il cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Oggi' in cui ha ...

Pomeriggio 5 - la figlia 13enne di Maria Monsè contro Alessandro Cecchi Paone : 'Come ti chiamano i miei Amici' : 'Attrice nana o adulto truccato da bambino'. Alessandro Cecchi Paone definì così la figlia di Maria Monsè , la piccola Perla Maria , suscitando sconcerto nella casa del Grande Fratello Vip e tra i ...

Amici di Maria : la cantante Giordana Angi innamorata della ballerina professionista Elena D’Amario? Ecco le sue parole : Fidanzata e vita privata di Giordana Angi: le curiosità sulla cantante di Amici 2018/2019 Giordana Angi di Amici 18 ha dichiarato candidamente di aver avuto delle storie d’amore con delle donne. Una in... L'articolo Amici di Maria: la cantante Giordana Angi innamorata della ballerina professionista Elena D’Amario? Ecco le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Steve La Chance contro i docenti di Amici di Maria De Filippi per le “scelte imbarazzanti” : Steve La Chance contro i docenti di Amici di Maria De Filippi dopo l'annuncio dei primi nomi dei ballerini che potrebbero andare a costituire la nuova classe del programma. Steve La Chance, ex docente di ballo del programma, ha lasciato un messaggio sui social rivolto agli attuali docenti di ballo titolari di cattedra invitandoli a riflettere sulle loro scelte e sui selezionati per il nuovo anno di Amici di Maria De Filippi. Il messaggio di ...

Amici di Maria De Filippi - l'ex Steve La Chance durissimo : 'Veramente imbarazzante - ma non vi vergognate?' : Per anni Steve La Chance è stato l'insegnante più autorevole e severo di Amici di Maria De Filippi . Andatosene in maniera un po' polemica nel 2010 , 'Lo show andava in una direzione e io in un'altra',...

Amici - raptus di Giusy contro i ballerini hip-hop : Maria De Filippi la asfalta - tensione alle stelle : Altissima tensione nel corso della diretta di Amici 18 . La protagonista delle tensioni era Giusy, la quale ha contestato apertamente le scelte dei professori della categoria danza. In particolare, ...

Amici 2019 - Giordana Angi e Alessandro Casillo : da Sanremosocial al talent di Maria De Filippi : Amici 2019 è motivo di incontro per due ragazzi che sei anni prima si erano scontrati in un’altra manifestazione canora: Sanremosocial. Giordana Angi e Alessandro Casillo, nuovi alunni del talent di Maria De Filippi, in realtà si conoscono bene: hanno avuto modo di trovarsi già, l’uno contro l’altra, in una manifestazione canora di rilievo come quella sanremese. Giordana Angi e Alessandro Casillo: noi due, dal Festival ad Amici Sei anni fa, nel ...

Amici 18 - lite clamorosa : Giusy contesta i professori - Maria De Filippi interviene : La ballerina Giusy ha movimentato la diretta di Amici 18 con una contestazione sulle scelte dei professori della categoria danza. Costretta ad intervenire Maria De Filippi che ha troncato la ...

Amici - Maria De Filippi fa alla classe un discorso da brividi : la lezione severissima : Il talent Amici è arrivato alla sua 18ma edizione, un traguardo importante che Maria De Filippi ha voluto celebrare con il brano 'Non mollo mai' di Irama, vincitore della passata edizione. Non è stata ...

Lorella Boccia - Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta conducono il day time di 'Amici di Maria De Filippi' : Dal 19 novembre, dal lunedì al venerdì alle 13:50, in esclusiva per il sesto anno consecutivo su Real time