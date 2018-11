optimaitalia

: #AHS American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace debutta su Rai4: tutto quello che il pubblico non sa sulla… - OptiMagazine : #AHS American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace debutta su Rai4: tutto quello che il pubblico non sa sulla… - chlorineuphoria : Marquei como visto American Crime Story - 1x7 - Conspiracy Theories -

(Di sabato 24 novembre 2018)L'Assassinio dinon èche tutti si aspettano. Chi non ha visto già gli episodi del secondo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy non sa ancorache si troverà davanti a partire da oggi, 24 novembre, su, ovveroche non dovrebbe essere: non ci sarà una caccia agli indizi e alle prove contro Andrew Cunanan, non ci sarà un processo e nemmeno il racconto in stile documentario della vita di, ma tutt'altro.La famiglia si è un po' offesa per il fatto che il nome disia stato usato per la serie visto che il protagonista assoluto è lui, Andrew Cunanan o, meglio, Darren Criss, ma forse, proprio per questo, è stato fatto tanto rumore per nulla. La genialità diè salva, il suo amore per la famiglia e i valori che da sempre gli hanno riconosciuto parenti e amici, ma è venuto ...