Amazon | Tutte le offerte alla vigilia del Cyber Monday!

Amazon - ma tutte queste offerte le pagano i lavoratori? : Mentre prosegue la corsa al click più veloce per accaparrarsi i prodotti in saldo, nei magazzini Amazon soffia aria di tempesta. Lo scorso anno il 54,9% di tutte le transazioni online del Black Friday, che hanno dato il via agli acquisti natalizi, sono state effettuate tramite il sito dell’azienda. Nel magazzino di Kansas City, in Missouri, come riferisce il quotidiano inglese Guardian, in alta stagione si lavora 60 ore alla settimana. ...

Il Black Friday di Amazon : tutte le migliori offerte su videogiochi e tecnologia : Ormai, come da tradizione, noi di Eurogamer siamo qui per suggerirvi le migliori offerte a tema videoludico e tecnologico di questo Black Friday 2018.Come ogni anno, gli sconti del Black Friday non sono buoni solo il giorno del venerdì nero, ma anche nel corso di tutta la settimana! Ecco perché qui di seguito potete già trovare un sacco di offerte super-vantaggiose.Iniziamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono gli sconti più succulenti ...

Black Friday 2018 : tutte le offerte sui prodotti Amazon : Stai pensando di acquistare Amazon Echo, Fire tablet, Fire TV , Kindle o praticamente qualsiasi altro dispositivo Amazon? Sei stato furbo ad aspettare fino ad ora, perché le offerte del Black Friday della compagnia sono iniziate presto. Di seguito riportiamo le offerte che da oggi leggi di più...

Quando ci sarà il Black Friday 2018 Amazon in Italia? Tutte le date ufficiali : Una notizia importante quella ufficializzata in queste ore per tutti coloro che si stanno chiedendo Quando ci sarà effettivamente il Black Friday 2018 di Amazon qui in Italia, considerando il fatto che la nota piattaforma online, dalla quale a conti fatti è nata quelle che possiamo ormai considerare un'usanza qui dalle nostre parti, ha deciso di svelare finalmente le carte per il proprio pubblico. Ebbene, la data da cerchiare in rosso sul ...

Amazon Prime Video - tutte le serie in arrivo a novembre : Homecoming - miniserie dal 2 novembre su Amazon Prime VideoPatriot - seconda stagione dal 9 novembre su Amazon Prime VideoBeat - prima stagione dal 9 novembre su Amazon Prime VideoThe Gymkhana Files - prima stagione dal 16 novembre su Amazon Prime VideoRocco Schiavone - seconda stagione dal 22 novembre su Amazon Prime VideoI Medici - seconda stagione dal 28 novembre su Amazon Prime VideoLa stella più brillante, nell’offerta di novembre di ...