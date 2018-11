Amazon potrebbe aver rivelato i tuoi dati | cosa è successo

Amazon Echo potrebbe essere testimone in un caso di omicidio : 'Chiamo a testimoniare Alexa'. Non giurerà alzando la mano destra, perché mani non è ha. Ma l'assistente digitale di Amazon potrebbe diventare un teste chiave in un caso di omicidio . Un giudice del ...

