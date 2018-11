Almaviva | a due anni dai licenziamenti solo 127 lavoratori su 1666 ricollocati a tempo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) “Né io né mia moglie abbiamo trovato un nuovo posto. A febbraio ci finisce la Naspi, che cala di mese in mese. L’assegno di ricollocazione dell’Anpal? Il centro per l’impiego di Palestrina ci ha fatto fare un corso di 300 ore che non ci è servito a nulla”. Raffaele Carbotti, 54, è uno dei 1.666 dipendenti licenziati dall’azienda dei call centertra Natale e Capodanno del 2016. Ci lavorava da 16, aindeterminato. Tra poco saranno duedal fallimento della trattativa con i sindacati, che rifiutarono il taglio degli stipendi accettato invece dai delegati della sede napoletana. Si tratta della crisi industriale che l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi nel 2016 aveva dato per risolta: “Lo avevo detto che avremmo fatto di tutto per risolvere anche questa crisi” scrisse su facebook. “Salvi i posti di lavoro. ...