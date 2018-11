Allerta Meteo | weekend di forte maltempo sull’Italia | FOCUS sul Nord Est | 150-200mm di

Allerta Meteo - lo scirocco scatena la “Tempesta del Weekend” : ultima domenica di Novembre con maltempo estremo - allarme grandine e tornado [MAPPE] : 1/16 ...

Allerta Meteo in Francia : tempeste e inondazioni nelle Alpi Marittime e nel Gard : Météo France ha reso noto questa mattina che persiste l’Allerta Meteo arancione per tempeste e inondazioni nelle Alpi Marittime, e per alluvioni nel Gard. Il codice arancione per rischio tempeste e inondazioni è stato invece revocato nel Var nella notte, in conseguenza della cessazione delle piogge torrenziali che stanno invece ancora interessando le Alpi Marittime, dove il maltempo è giunto da ovest. I temporali saranno accompagnati da ...

Maltempo Liguria : a Bordighera prese misure analoghe ad Allerta meteo : Dalla mezzanotte odierna alle 6 di domattina, a Bordighera sono state messe in atto misure del tutto analoghe a quelle dell’allerta arancione per il Maltempo. Lo ha deciso il comune sulla base delle previsioni meteo locali, mentre resta lo stato di allerta deciso dalla regione, al momento verde per il Ponente. Da Palazzo Garnier si apprende che e’ stato deciso di alzare il livello di attenzione, con pochi problemi logistici, visto ...

Allerta Meteo - nuova ondata di maltempo sull’Italia nel weekend : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria presente sull’Europa occidentale apporterà sull’Italia precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in progressivo trasferimento, tra oggi e domani, dal nord-ovest della Penisola e dall’Emilia-Romagna alle regioni del nord-est. Nella giornata di domani, inoltre, i fenomeni si estenderanno anche a buona parte del centro-Italia, con precipitazioni più diffuse e significative in Umbria, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali e vento forte : Codice giallo per piogge, vento e temporali forti, in aumento dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 novembre e fino alla mezzanotte di domani, sabato 24 novembre in Toscana. A emetterlo è la Sala operativa unificata della Regione che ricorda come la perturbazione atlantica arrivata nelle ultime ore porterà piogge diffuse sul nord ovest della Toscana, localmente temporalesche e piogge sparse altrove. La perturbazione sarà accompagnata da un netto ...

Allerta Meteo Veneto : stato di ‘attenzione’ fino a domenica : Ancora Maltempo in Veneto. Alla luce delle previsioni Meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di Attenzione su buona parte del territorio, valevole fino alle ore 14.00 di domenica 25 novembre. Lo stato di Attenzione per criticita’ idraulica sulla rete principale, idraulica sulla rete secondaria, e geologica, e’ dichiarato per il bacino idrografico Alto ...

Allerta Meteo - lo scirocco innesca una nuova ondata di maltempo : allarme alluvioni - nubifragi e tornado. E arriva la prima grande nevicata [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo innescato dallo scirocco : rischio alluvioni e tornado al Centro/Nord [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Liguria Allerta Meteo Arancione 23 Novembre 2018 : Come previsto la presenza della possibilità di una linea di convergenza sul Levante Ligure, ha indotto la Protezione Civile ha emettere il seguente avviso di Criticità. Sui settori della Liguria di levante, precisamente sul settore C è stata disposta una Allerta Meteo Arancione. Gialla, rischio minore sui settori B e E. Allerta Meteo Liguria 23 Novembre 2018 Clicca Qui (apre in una nuova scheda)” ...

Allerta Meteo Liguria : piogge diffuse e temporali fino a domani - i dettagli orari e le zone : Dalla notte sulla Liguria è in atto una nuova fase di maltempo destinata a intensificarsi nelle prossime ore, e anche la valutazione delle ultime uscite modellistiche disponibili ha confermato la possibile convergenza di venti da nord-nord ovest sul centro ponente ligure, mentre a levante si prevede una doppia componente da est e sud-est, decisiva nel mantenere le precipitazioni sul mare o spostarle sulla terraferma. Per questo motivo la ...

Allerta Meteo - lo scirocco scatena un altro brusco peggioramento in vista del weekend : forte maltempo - tanta neve sulle Alpi : 1/16 ...

Allerta Meteo - nuova sciroccata in arrivo : Venerdì 23 Novembre di forte maltempo al Nord - tanta neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per temporali in Lunigiana : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso codice giallo per domani, venerdì 23 novembre, dalle ore 8 a mezzanotte, per pioggia e temporali localmente forti sulla Lunigiana. L’arrivo di una perturbazione atlantica porterà infatti un rapido peggioramento delle condizioni Meteo, con piogge diffuse sul nord ovest della Toscana accompagnate da forti venti di scirocco sulla costa. Le precipitazioni a carattere ...

Allerta Meteo : Personale Ata - sono ferie se le scuole chiudono? : Sta capitando molto spesso che, a causa del maltempo, venga diramata un’Allerta meteo dalla Protezione Civile. A seconda della gravità della situazione, i Sindaci possono decidere di tenere aperte le scuole se l’Allerta è arancione o sono obbligati a chiuderle se il livello dell’Allerta sale a rosso. In molti, docenti e Personale, si domandano se questi casi possano o meno rientrare in quelli definiti “particolari” e quindi non incidere su ferie ...