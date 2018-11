Allerta gialla in Sicilia per oggi 25 novembre

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla fino alle 13 di domani : Prosegue il tempo instabile in Toscana, con piogge che stasera interesseranno il centro nord della regione e domani le zone meridionali e orientali, più abbondanti e intense al confine con Lazio e Umbria. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge fino alle alle ore 13 di domani, domenica 25 novembre, per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. L'articolo allerta Meteo Toscana: criticità ...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla sul Levante : Prosegue il maltempo in parte della Liguria e Arpal ha prolungato fino alle 15 Allerta gialla sui bacini grandi del Levante ligure (da Portofino fino al confine con la Toscana), confermando invece la chiusura alle 13 dell’Allerta per i bacini piccoli sull’area, come pure quella diffusa ieri sul centro della regione. L'articolo Allerta Meteo Liguria: criticità gialla sul Levante sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali e vento forte : Codice giallo per piogge, vento e temporali forti, in aumento dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 novembre e fino alla mezzanotte di domani, sabato 24 novembre in Toscana. A emetterlo è la Sala operativa unificata della Regione che ricorda come la perturbazione atlantica arrivata nelle ultime ore porterà piogge diffuse sul nord ovest della Toscana, localmente temporalesche e piogge sparse altrove. La perturbazione sarà accompagnata da un netto ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per temporali in Lunigiana : L’arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un rapido peggioramento delle condizioni Meteo in Toscana, con piogge diffuse sul nordovest accompagnate da forti venti di scirocco sulla costa. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per domani, venerdì 23 novembre, valida dalle 8 a mezzanotte, per pioggia e temporali localmente forti sulla Lunigiana. Le precipitazioni a ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per pioggia fino a mezzanotte : Una perturbazione debole/moderata si avvicina alla Toscana determinando un temporaneo peggioramento tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani: la Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per pioggia e temporali valida dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 21 novembre. Le zone interessate sono quelle lungo la costa, dalla foce dell’Arno fino alla Maremma, le aree ...

Allerta meteo in Campania - dalle 17 la criticità passa a gialla : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo: a partire dalle ore 17 di oggi, ossia allo scadere dell'attuale criticità di colore Arancione, si passa al Giallo ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte : La protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso una nuova Allerta Meteo codice “giallo” (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani. L’avviso riguarda il Cagliaritano, il Sulcis-Iglesiente, l’Oristanese e il Nuorese. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte sembra essere il primo su ...

Allerta Meteo Sardegna : rischio idrogeologico idraulico - criticità “gialla” fino a domattina : Nuova Allerta Meteo emessa dalla protezione civile della Sardegna: dalle 14 di oggi e fino alle 8 di domani è prevista ordinaria criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico localizzato e per rischio idraulico nei bacini Campidano, Iglesiente, Tirso, Montevecchio-Pischilappiu, Logudoro e Gallura. Nelle prossime 18 ore si prevedono precipitazioni diffuse su gran parte dell’isola, anche a carattere di rovescio o temporale sparso, con ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” da stasera per vento forte a Trieste e sul Carso : La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo “gialla”, valida dalle 21 di oggi alle 15 di domani, a causa di vento molto forte previsto a Trieste e nella zona carsica. Una depressione sulle Alpi, spostandosi verso la Francia, favorisce sulla regione l’afflusso di aria umida da sud-ovest in quota e di aria fredda da nord-est al suolo; domani mattina passera’ un fronte. Tra oggi e domani ...

Allerta Meteo Puglia : criticità ” gialla” per piogge e vento forte : “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Venti tendenti a forti meridionali con rinforzi di burrasca e raffiche di burrasca forte“: la protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” valida dalle 12 di oggi per le successive 12 ore. L'articolo Allerta Meteo Puglia: criticità ” gialla” per piogge ...

Allerta Meteo Toscana : cricità gialla per forte vento a Firenze : Si concluderà domani, domenica 18 novembre, l’Allerta gialla per rischio vento forte in corso a Firenze. Lo comunica la Protezione civile. Il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha prorogato l’avviso e raccomandato particolare attenzione per il rischio di possibili cadute di oggetti dall’alto. L'articolo Allerta Meteo Toscana: cricità gialla per forte vento a Firenze sembra essere il ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla per rischio idrogeologico : La direzione generale della Protezione civile della regione Sardegna ha trasmesso l’avviso di Allerta gialla di rischio idrogeologico localizzato dalle ore 14:00 di sabato 17/11/2018 e sino alle ore 23:59 di sabato 17/11/2018 ad Iglesiente, Campidano, Città Metropolitana di Cagliari, Province di Oristano, Nuoro, Sassari e sud della Sardegna. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla per rischio idrogeologico sembra essere il ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità gialla per vento forte : Codice giallo per il rischio di vento domani, venerdì 16 novembre, dalle 5 alla mezzanotte, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno e Pisa, ossia lungo i bacini dell’Arno, dell’Ombrone Pistoiese e del Serchio. Lo dice la Sala della Protezione civile della Regione Toscana spiegando che aria fredda dall’Europa orientale portera’ rinforzo dei venti di grecale da nord-est sulla Toscana con forti ...

Maltempo - Allerta gialla a Ragusa - Siracusa - Catania e Messina : Domani, 16 novembre nella province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa si prevedono temporali e vento forte. Lo annuncia la Protezione Civile