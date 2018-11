Alle 21 ci tuffiamo nel mondo di Magic The Gathering Arena in compagnia di Alberto

eurogamer

(Di sabato 24 novembre 2018) In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello diTheTheè l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare neldei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite davvero d'eccezione."Wochinimen" Naso, trasferito in Inghilterra nel 2011, ha aperto nel 2015 un negozio che vende giochi da tavolo, giochi di carte e miniature. Con un'esperienza di 25 anni neldiThe, ha iniziato nell'aprile 2018 a spendere ore ed ore su MTG, facendo lezione ai suoi spettatori sul meta, su come costruire mazzi e sulle meccaniche di gioco. Sarà quindi un'occasione imperdibile per scoprire tutti i segreti di questo universo e per soddisfare ...