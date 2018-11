All' Atletica Virtus Lucca il premio Fair Play 2018 del Panathlon International Club

F1 – Italiana - atletica e sexy : Elena Berri la fidanzata di Esteban Ocon [GAllERY] : Elena Berri: la bella velocista Italiana che ha fatto breccia nel cuore di Esteban Ocon Tutto pronto ad Abu Dhabi per l’ultimo Gp della stagione. Esteban Ocon ha i riflettori puntati su di sè a causa dell’episodio che ha fatto tanto discutere al Gp del Brasile che lo ha visto coinvolto con Max Verstappen, leader della corsa. Gli animi si sono placati e i due piloti adesso sono pronti ad affrontare con serenità l’ultima ...

Assegnati Alla Città di Agropoli i Campionati Nazionali under 18 di Atletica 2019 : ' Abbiamo strutture sportive dichiara Giuseppe Cammarota , consigliere delegato allo sport che fanno invidia anche alle grandi Città . E questo ci permette di poter ospitare Campionati di respiro ...

Atletica - infortunio per Elena VAllortigara : l’Azzurra si ferma tre settimane per un problema al tAllone del piede destro : Novità poco gradite sul fronte “Elena Vallortigara“. La saltatrice in alto azzurra, che nel mese di luglio fu autrice della misura di 2.02, come rivela la Gazzetta dello Sport, è stata costretta ad interrompere il proprio lavoro di preparazione per un problema al tallone del piede destro. Un fastidio, ad onor del vero, che già da qualche tempo si faceva sentire, acuitosi però negli ultimi giorni. Per questo sono stati effettuati dei ...

Atletica – Oltre 50.000 iscrizioni Alla Maratona di New York 2018 : 3159 gli italiani al via : Oltre 50.000 iscrizioni alla 48ª edizione della Maratona di New York al via il prossimo 4 novembre: ben 3159 partecipanti sono italiani Una sfida per più di 50.000 podisti, attesi alla 48esima New York City Marathon, Oltre che per i tanti atleti “top” che domenica 4 novembre si contenderanno il successo nella 42,195 km più suggestiva del mondo. Tornano in gara i vincitori della scorsa edizione: il keniano Geoffrey Kamworor, in questa ...

Atletica - Sara Dossena rinuncia Alla maratona di New York : Sara Dossena rinuncia alla maratona di New York, l’annuncio dell’atleta è arrivato attraverso i suoi profili social Sara Dossena rinuncia alla maratona di New York. L’azzurra, quest’anno sesta e medaglia d’argento per team agli Europei di Berlino, aveva in programma il ritorno nella gara dove ha esordito un anno fa sui 42,195 chilometri e che si correrà domenica 4 novembre. “Ci ho creduto fino alla fine – ha scritto nei ...

Atletica a raduno per non fAllire più Tortu : «Voglio tornare sotto i 10''» : Sono contento anche di far parte della 4x100 perché l'Atletica nasce come sport individuale, ma è bello quando si trasforma in sport di squadra». Insieme a lui ci sarà Fausto Desalu, che però ha ...

Atletica - Tortu va veloce 'Punto Alla finale ai Mondiali e a Tokyo 2020' : Un occhio anche a Tokyo 2020, con la Iaaf che ha varato il nuovo sistema di qualificazione attraverso il ranking: 'Credo sia una scelta azzeccata, è giusto che a un campionato del mondo si qualifichi ...

Atletica - Maratona di Venezia 2018 : Mekuant Gebre si aggiudica una gara resa impossibile dAlla pioggia. Angela Tanui vince tra le donne : 33ma edizione della Maratona di Venezia davvero durissima per i circa 15mila atleti in gara. Il percorso è stato reso quasi impraticabile dalla pioggia e dal vento, che hanno fatto alzare il livello dell’acqua fino a quasi ad arrivare alle ginocchia dei runner. Tempi ovviamente molto alti: era impossibile aspettarsi delle grandi prestazioni dalla giornata odierna. A vincere tra gli uomini è stato l’etiope Mekuant Ayenew Gebre. Fuga ...

Dalia Kaddari d’argento a Buenos Aires 2018 : il futuro dell’atletica italiana è talentuoso e… sexy [GAllERY] : Dalia Kaddari, la giovane atleta azzurra che ha fatto breccia nel cuore di tanti italiani per il suo talento e la sua infinita bellezza La giovane italiana dello sport sta ben figurando alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018. Gli azzurrini stanno conquistando medaglie su medaglie mandano in delirio tutto il pubblico italiano che li segue e li supporta. Tra tutti, spiccano diverse figure femminili: oltre Giorgia Villa, che ha ...

Atletica - Tortu come Bolt : si Allena con il Cagliari ad Asseminello : Martedì ad Arborea, in occasione della consegna dei Premi USSI Sardegna, Tortu e Maran avevano partecipato alla festa dello sport sardo con tanti atleti, dirigenti, media e addetti ai lavori vari. Il ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia All’assalto : occasioni nel basket 3×3 - nella ritmica e nell’atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

YOG - prima medaglia dAll'atletica. Musci di bronzo nel peso : ... Vela, kiteboard TT:R, Argenti: Martina Favaretto , Scherma, Fioretto, , Giacomo Casadei - in sella a Darna Z " , Sport Equestri, salto a ostacoli a squadre continentali, , Vincenzo Maiorca , Sport ...

Atletica - aperte ufficialmente le iscrizione Alla Maratona Internazionale di Roma : E’ possibile iscriversi alla Maratona Internazionale di Roma a partire da oggi, l’evento è in programma il prossimo 7 aprile 2019 Aprono ufficialmente oggi le iscrizioni alla Maratona Internazionale di Roma in calendario il 7 aprile 2019. La Federazione Italiana di Atletica Leggera, su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale, organizzerà la gara che è inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold. Le iscrizioni si ...

Atletica - Antonio La Torre : “Non sono il rifondatore di questo movimento. Bisogna lasciarsi Alle spAlle gli Europei 2018 e pianificare i programmi” : Giorno di presentazioni a Roma nella sede federale relativamente alla nuova struttura tecnica dell’Atletica italiana che, dopo l’ennesimo disastro, riparte da Antonio La Torre, nominato nuovo direttore tecnico. “Ho accettato per spirito di servizio. Fosse dipeso da me avrei affidato l’incarico a Stefano Baldini fino al 2024...So bene che tra i Mondiali di Doha del 2019 e le Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà difficile ...